Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2072

Novo comentário
 
mytarmailS:

Muito bem! Bom trabalho...


Mas qual é a utilidade, não usei redes neurais, procurei a parte mais semelhante da história e a repetibilidade é 50/50, claro que há séries quando coincide. Se atribuirmos mais tempo aos padrões (como os preços) a repetibilidade no histórico é praticamente nula. A questão é se o movimento de preços de 100 pontos durante 20 minutos ou 60 minutos é o mesmo ou não.

Também parece que se usarmos não só uma linha de série temporal, mas também duas linhas com variantes de eventos ao procurar um período semelhante, a precisão é maior.

 
Evgeniy Chumakov:

A questão que se segue é se um movimento de 100 pips em 20 minutos ou 60 minutos é o mesmo ou não?

A velocidade de formação do segmento ZZ influencia fortemente a tomada de decisão nos meus modelos.

 
Aleksey Vyazmikin:

Como você define ombro longo e ombro curto?


Se for mais do que o anterior em pontos, é longo.
 
Evgeniy Chumakov:


Se for mais em pips do que o anterior, então é longo.

Já está, obrigado. Por isso, para a estratégia, devo considerar este comprimento para as paragens...

 
Aleksey Vyazmikin:

Já está, obrigado. Portanto, para a estratégia, devemos considerar este comprimento para as paragens...


Tomei um ziguezague com um passo fixo. A condição: formou-se um novo joelho, a previsão = 'longo' , paramos depois do último extremo e o tomamos no ponto do extremo anterior. (máximo se a comprar, mínimo se a vender).

 
Evgeniy Chumakov:

Qual é a utilidade?

Eu disse-te o que poderia estar errado ;)

Evgeniy Chumakov:

Não usei uma rede neural, procurei a parte mais semelhante da repetibilidade da história de 50/50

Se você tivesse usado uma rede neural você não teria encontrado nada, ela teria suavizado tudo, e você ganhou experiência e visão!

Evgeniy Chumakov:

Portanto, a questão é se um movimento de preços de 100 pontos em 20 minutos ou 60 minutos é o mesmo!

Tudo é relativo, devemos primeiro comparar o padrão com a volatilidade.

Evgeniy Chumakov:

Se usarmos na busca do período semelhante não só a linha da série temporal, mas também duas linhas com variantes de eventos, a precisão é maior.

Bem, você acabou de escrever acima que se você adicionar uma condição (tempo), então o padrão não será encontrado em absoluto. O axioma: quanto mais condições no padrão, menos na história!

Na aprendizagem automática é chamada de "a maldição da dimensionalidade" Wiki é o seu guia

 
Aleksey Vyazmikin:

10000 iterações. Se assumirmos que a expectativa=0, então os desvios máximos são +-18000. O seu resultado é 28280, parece ser um padrão real.

Na pior das hipóteses o sistema começará a dar lucro após 2300 ordens.

Se você apenas calcular e tomar 4 sko como limite, então para 7345 negócios 4 sko = 16120.


 
Aleksey Vyazmikin:

Ugh, tão irritado - indicadores identificados de entrega padrão, que dão indicadores diferentes ao mesmo tempo, se foram executados em períodos diferentes no testador - não sabem como são contados, mas para a aprendizagem da máquina eles são perigosos!

Isto também inclui iAD() - provavelmente estes tipos de indicadores usam acumulação de todo o histórico, mas como você sabe no testador não há todo o histórico. Como alternativa, modifique o algoritmo para limpar o indicador uma vez por trimestre, e então você pode aprender. É interessante que o modelo falhe nesses indicadores, gosta de algo neles...

 
Evgeniy Chumakov:


Tomei um ziguezague com um passo fixo. Condição: um novo joelho foi formado, previsão = 'longo', parar após o último extremo, tomar no ponto do extremo anterior com o mesmo extremo. (máximo se a comprar, mínimo se a vender).

Por que o take point no último extremo? A correção pode ter sido de 50%, o que significa que devemos fazer uma parada em torno de 100% do intervalo anterior.

 
Rorschach:

10000 iterações. Se assumirmos a expectativa=0, então os desvios máximos são +-18000. O seu resultado é 28280, realmente parece ser um padrão.

Na pior das hipóteses o sistema começará a dar lucro após 2300 ordens.

Se você apenas calcular e tomar 4 sko como limite, então para 7345 negócios 4 sko = 16120.


Estes são cálculos interessantes. Então, podemos desenvolver a estratégia, mas o principal é entender como ensiná-la...

1...206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079...3399
Novo comentário