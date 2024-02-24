Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2073

Aleksey Vyazmikin:

Porquê tomar o take após o extremo, porque a correcção poderia ter sido de 50%, o que significa que devemos tomar ZZ do último segmento a cerca de 100%.

 
Evgeniy Chumakov:

,

Oh, então você quase desenhou o sistema que eu afixei anteriormente como um relatório :) Apenas tomo TP mais alto e não espero pela formação do último intervalo de ZZ (embora seja uma questão de ajustes).

 
Alexander Alekseyevich:
Então? Podes largar o código? Ou pelo menos uma amostra.

Elo de amostragem.

A coluna "Alvo_100", na coluna da data final seguinte e as duas últimas colunas não são utilizadas no treinamento.

A amostra é dividida em 3 partes, o exam.csv não está envolvido no treinamento.

 
Evgeniy Chumakov:

Como opções, uma saída antes de um extremo (com inversão),

uma saída no crossover com um canal baseado em 3 extremos

Existe uma área separada de classificação de séries cronológicas e bibliotecas relacionadas como esta

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

Alguém já o usou?

Maxim Dmitrievsky:

Devias usá-lo, é um pacote interessante. Apenas um construtor.

Valeriy Yastremskiy:

Devias usá-lo, é um pacote interessante. É como um construtor.

Eu dei um link para o ROCKET por uma razão - é uma espécie de conversor de recursos legal. Cria muitas características não correlacionadas com as originais, melhora a qualidade da classificação.

Recomenda-se a sua utilização com modelos lineares (uma vez que produz tantas características).

terá de o experimentar

 
Me avise sobre resultados - tópico muito interessante!

 
Maxim Dmitrievsky:

Cria muitas características não correlacionadas com as originais,

PCA normal?)

não

