Rorschach:

Se uma freqüência tem amplitude máxima, então é a mais fácil de isolar do sinal e dará o maior ganho, imagine a soma dos pecados, um com uma amplitude de 10, o outro com uma amplitude de 100.

imho, o indicador ideal é um oscilador (filtro passa-banda) sintonizado com a frequência com amplitude máxima.

Compreendo o que queres dizer e concordo, mas vamos esquecer os mashups e as harmónicas...

precisamos de uma forma universal de extrair os parâmetros ideais...


Imagine outro TS, comercializando MACD na intersecção da linha zero com a linha de sinal, será que o período ideal de tal TS será sincronizado com a frequência harmónica com a amplitude máxima?

Não na minha opinião.


Você pode encontrá-lo no espectro, mas não receberá um "buquê" de funções não-múltiplas para o cp.

Ainda não dominei totalmente o Zircon, mas aqui estão alguns resultados. Aqui, ao contrário do artigo, o traço e o teste não estão misturados.

33: aprender: 0,8732772 teste: 0,5313936 melhor: 0,5497703 (18) total: 4,48s restante: 1m 1s

o teste é um pouco mau. Não obstante:

(a segunda parte do gráfico é o teste)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ainda não dominou totalmente o Zircon,,....

erro em akurasi?

mytarmailS:

há algum erro em akurasi?

sim

 
Valeriy Yastremskiy:

Na verdade não há outros arquivos gratuitos além do anexo, e também não encontrei nenhum pago. Eu próprio não usei. Outro fascínio.

Arquivo a partir daqui.

Todo o resto só se classifica por si mesmo. E também não há pré-graduações.

Obrigado, já há alguma coisa. Não percebo como "colar" o Matstat a este problema, por isso vou ter de usar o MO.

 
Maxim Dmitrievsky:

sim

melhor: 0,5497703 lixo ))

mytarmailS:

tolice ))

hz

 
Maxim Dmitrievsky:

hz

Os indicadores Acurasi mostram 0,65-0,67)

mytarmailS:

sobre indicadores acurasi 0,65-0,67 ))

esta métrica não significa nada para os robots

 
Valeriy Yastremskiy:

É um longo caminho até Lobachevsky, também)))) Podemos referir um equilíbrio entre potência do motor e conforto à optimização? Tendo em conta o entendimento de hoje, considero-o como uma tarefa de optimização, como uma busca do melhor equilíbrio. E toda a ergonomia da mesma forma.

O problema clássico sobre este assunto no nosso campo é a teoria do portfólio de Markowitz. Aí obtemos não só uma, mas muitas carteiras ideais - a escolha da carteira específica é feita com base nas preferências do trader pela correlação do lucro com a sua volatilidade.

