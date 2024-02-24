Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2665
Se houver mais de 100 outros pares e o ruído deles for gaussiano, você poderá.
com código de tempo
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
O Rendom Forest e outros conjuntos de regras funcionam com o mesmo princípio, só que, em vez de sinusóides barulhentas, regras barulhentas, a soma das regras suprime o ruído, essa é a saída do modelo. E nada de engenhoso))) o DSP usual de 100 anos atrás...))))
Bem, a questão é um pouco diferente. Basta remover as flutuações atípicas da marcação que não se correlacionam com o restante dos símbolos.
Então, o TS funcionará automaticamente nos outros símbolos também, se os sinais forem normalizados corretamente. Mas isso não exclui a adaptação do grupo ao histórico
quando é possível marcar não apenas outras ferramentas, mas também os recursos com os quais estamos aprendendo, para fazer uma espécie de filtro sobre eles. Com isso, você pode aumentar a correlação de um recurso com o alvo. Uma maneira.
uma regra é um filtro, ela apenas seleciona o que há de mais interessante em um recurso e deixa apenas isso; o conjunto de regras (filtros) é um modelo.
uma regra é um filtro, ela apenas seleciona o que há de mais interessante no recurso e deixa apenas isso, o conjunto de regras (filtros) é um modelo.
Não, lá estamos melhorando às custas da complexidade, o que leva a um ajuste excessivo. E aqui estamos reduzindo a complexidade do modelo por meio da filtragem.
Você pode pensar em complexidade de várias maneiras.
Se você adicionar 100 regras em vez de uma, a complexidade será maior no primeiro caso, mas haverá menos ruído, lembre-se das ondas senoidais do vídeo.
Se você somar 100 regras em vez de uma, a complexidade é maior no primeiro caso, mas há menos ruído, lembre-se das ondas senoidais do vídeo.
E a palavra add up não tem necessariamente um significado matemático. Você pode empilhar armas, como empilhá-las, mas não somá-las. Coloque-as lado a lado, como empilhá-las em uma pilha. Aumentar a complexidade ou complexidade
É por isso que não entendo seu argumento
A complexidade é o análogo da complexidade
provavelmente
mas é claro que haverá um atraso
E se o eurobucks estiver crescendo e outros pares correlacionados estiverem caindo. Não é possível filtrar isso, mas, logicamente, você deve proibir a negociação nesse momento ou fazer uma marcação correspondente. Seu gráfico não mostrará isso. Por exemplo, o Global está em tendência de queda e o Eurobucks está subindo no momento, mas depois também cairá. Você obterá marcações adicionais que não se correlacionam com a tendência, dispersas pelo ruído. Mas isso é apenas filosofia.