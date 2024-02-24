Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1931
Uma pergunta de um nerd.
Há três variáveis A, B, C. Algum tipo de condição é escrita à mão a partir deles. Por exemplo.
Eu quero reproduzir esta condição automaticamente. Não preciso de o encontrar, porque eu já o sei. Mas eu preciso ter, por exemplo, dezenas de coeficientes de peso, cuja combinação pode atingir esta condição com alta probabilidade, quando eu definir ali A, B, C (polinomial ou HC - eu não sei, porque eu sei zero) e obter a condição original.
Estou interessado em que tipo e quantos pesos de entrada a função requerida tem, para que tais condições originais possam ser reproduzidas através de pesos?
você pode calcular o resultado da condição para os intervalos A,B,C
e ver
vermelho - verdadeiro
azul - falso
A tarefa do fxsaber não é muito clara. Ele propôs três variáveis em condição arbitrária e aparentemente perguntou se esta condição pode ser gerada automaticamente se considerarmos os valores das variáveis como pesos dentro de algum sistema que tem um padrão de mudanças em seus parâmetros.
Alternativamente, para sintetizar a condição automaticamente, precisamos:
1. Para distinguir o sistema como um complexo de parâmetros do ambiente de objetos.
2. analisar as interdependências das mudanças dentro deste complexo durante muito tempo, concentrando a atenção em vários eventos do ambiente.
3. No decurso da observação para fixar condições - ou seja, para construir relações de valores de parâmetros e eventos de ambiente.
4. Para classificar as condições obtidas.
De acordo com a ideia da sua finalidade e capacidades, o sistema deve ser capaz de lidar com a tarefa.
porque eu tenho os dados para ser chamado de "D". ))
inserir o seu
fechar <- dt$ o seu preço de fecho
Heh, que chatice com esse R
В 3.5
O que é que isso significa?
Experimenta isto.
Tenta desta maneira.
talvez o "s" em russo tenha sido datilografado?
Eu copiei :)
talvez o "s" tenha sido datilografado em russo?
Descarregou, foi de facto escrito em russo.
Há outro pacote que eu preciso...
Ele próprio não pode pensar que precisa de ser descarregado...
não publicidade, mas se você prestar atenção a um bot (vários) no mercado no topo, você vai ver como certos relógios são negociados )
Curiosamente, o bot é publicado por data posterior ao meu artigo (talvez o autor tenha sido inspirado), mas eu não obtive resultados tão legais. Aparentemente não está lá muito bem à vista.
Além disso, as florestas de árvores ainda não são tão legais, embora eu tenha visto algumas variantes legais.
***
Não é necessário nenhum pacote, onde é que diz isso?
Entradas não finitasna matriz de entrada>>> Entradas não finitas na matriz de entrada
talvez haja um inf.
Você estragou os dados, talvez você deva lidar com a sintaxe básica, e depois treinar os modelos.