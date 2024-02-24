Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1914
Também me faz sorrir quando leio que alguém inventou outro grail)))) Então, boa sorte novamente)
Há uma tarefa muito interessante - prever o movimento de preços usando redes neurais. Este problema é resolúvel e já existem soluções que funcionam. Porque é que toda a gente se concentra em obter lucro? É como aprender a voar, mas não se pode considerar nenhum voo bem-sucedido até chegar à lua.
Não se pode fazer um neurónio comercial lucrativo do nada de uma só vez. Você deve primeiro aprender a prever algo, e depois usar essa experiência para entender a natureza do objeto que você está investigando e aprender a trabalhar com ele. Melhorar a rede, elevar a qualidade, e só então essa qualidade levará inevitavelmente ao sucesso dos negócios.
Todos estão fechados em negócios, e não há processo de pesquisa e crescimento gradual. Em cada etapa tem de haver um resultado - uma previsão real, embora de baixa qualidade. Você tem que obter um resultado, consolidar e depois seguir em frente.
Se você pensa em termos de lucro/perda, você nunca vai resolver este problema. Eu preferiria dar 100K para uma pesquisa sensata com resultados sensatos e compreensíveis.
Cara, estruturas tão interessantes podem ser obtidas em um espaço compactado, eu não sei como aplicá-las, mas é fascinante).
duas características PCA são apresentadas no espaço 3D umap
==========
dois indicadores no espaço 3D
))))
Sabe, talvez não devesse procurar essas pessoas em fóruns onde os estoquistas otimizam?
Talvez você devesse procurar essas pessoas em departamentos especializados e em vários deles.
Em tempos, as pessoas não acreditavam que fosse possível voar. Depois do primeiro voo, passaram 86 anos e fomos para o espaço...
Aqui está como um robô negoceia com uma pessoa conhecedora que dedicou a sua vida a algoritmos inteligentes.
Eu poderia dar-lhe os seus contactos mas ele não precisa de si, não com uma centena ou um milhão, porque não? a resposta é óbvia e está na fotografia se pensarmos bem.
Se você vive em uma ilha de uma tribo e ninguém lá fala inglês, é impossível falar inglês, não é? )))))))
os números na imagem são uma medida de quê?
Tempo de entrada/saída, finanças. Talvez outra coisa, branco é uma troca mais, laranja é um menos.
Tempos de entrada/saída, finanças, talvez mais, branco imprime um excedente comercial, laranja em déficit
ver
neurônica?
Oh, não comeces com isso...
Muito bem motorista da mamã, estou farto de ti...
ahahahahahah)))))) aí está sua porcaria saindo de todas as rachaduras)))))) as fotos que eles desenham aqui ))))) palhaços) meu amigo negocia ahahahahahahahah)))))))) continua projetando estocásticos) diletante
Eu poderia colocar um milhão no fundo, sem problemas. Só que é como uma experiência em videntes, que a partir de 1966, 1 milhão de dólares para alguém que pode provar suas habilidades psíquicas. Mas até agora ninguém o provou. houve tentativas a não ser, infelizmente. E o resto da massa de videntes diz que eles poderiam facilmente pegar esse milhão, mas eles não precisam dele)))) Assim como alguém que postou acima fotos de um amigo - ele não precisa de centenas ou milhões de dólares. Ele não precisa de centenas ou milhões de dólares. Isto é um trabalho em progresso.
entendido
neurônica?
Há filtragem neurônica e adaptativa e análise espectral e Q-learning e clustering e treinamento com um professor, em que o próprio professor aperta pontos no gráfico onde entrar e penaliza o próprio robô ao cometer um erro. O robô é adaptável, aprende novos conhecimentos e esquece os antigos se necessário, então é uma verdadeira besta.
Eu tenho uma rede neural funcionando há 4 meses, que prevê o movimento de quatro pares. Já tenho mais qualidade do que qualquer indicador, estou a demonstrá-lo publicamente. Eu não posso dar o link ou o administrador vai ficar histérico novamente, porque há um par de serviços pagos lá. Mas em qualquer caso é uma verdadeira rede neural e realmente vê e prevê algo.