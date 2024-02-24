Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2663
Então não entendo, o que é a terceira dimensão?
A terceira dimensão de Z.
Para ver um gráfico como !!! "elefante").
Esqueci de dizer. Esse gráfico é baseado em dados fundamentais. Os dados estão desatualizados, mas ainda são relevantes hoje.
A terceira dimensão tem um nome diferente agora.
Bem dito, desatualizado, mas relevante.
Desatualizado, mas relevante, bem dito.
Você sabe que um elefante é um dado estático, enquanto as curvas são dinâmicas. Construindo 3D em curvas, você obterá uma nuvem incompreensível de pontos sem entender onde está o início e onde está o fim, ou seja, sem qualquer referência ao tempo e, portanto, sem análise.
;)
Você só não percebeu ainda que tudo está armazenado. Tempo, preço e volume.
Tenha um bom dia.
;)
Como isso se encaixa em - Equilíbrio de preço, ou seja, média de tendência geralmente geopolítica + compras de moeda de importação e dumping de moeda de exportação.
tudo está girando como um aro em torno de sua cintura. se você ficar parado, poderá se equilibrar perfeitamente, mas se dançar ao redor
;)
Vou repetir mais uma vez, a última - não haverá tempo no elefante 3D resultante. E como não haverá tempo, não haverá análise.
O elefante pode andar.
Tudo de bom).
Como isso se encaixa no - Preço de equilíbrio, ou seja, média da tendência.... geralmente geopolítica + compras de moeda importada e dumping de moeda de exportação
tudo gira como um aro em torno de sua cintura. se você ficar parado, poderá se equilibrar perfeitamente, mas se dançar ao redor
Se você fizesse a pergunta perfeita, você mesmo teria a resposta.
Sim, um aro e não um, mas muitos, e não para dançar, mas para acompanhar o tempo.
Está bem. Já entendi até agora.