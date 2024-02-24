Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2663

Não entendi, então, qual é a terceira dimensão?
 
Aleksei Stepanenko #:
A terceira dimensão de Z.

Para ver um gráfico como !!! "elefante").

1112

Esqueci de dizer. Esse gráfico é baseado em dados fundamentais. Os dados estão desatualizados, mas ainda são relevantes hoje.

 

A terceira dimensão tem um nome diferente agora.

Bem dito, desatualizado, mas relevante.

 
Aleksei Stepanenko #:

Sim, eu também gostei)))
 
Uladzimir Izerski #:

Você percebe que um elefante é um dado estático, enquanto as curvas são dinâmicas. Se você traçar 3D em curvas, obterá uma nuvem incompreensível de pontos sem entender onde estão o início e o fim, sem qualquer referência ao tempo e, portanto, sem análise.
 
mytarmailS #:
Você só não percebeu ainda que tudo está armazenado. Tempo, preço e volume.

Tenha um bom dia.

 
Uladzimir Izerski #:

Tenha um bom dia.

Como isso se encaixa em - Equilíbrio de preço, ou seja, média de tendência geralmente geopolítica + compras de moeda de importação e dumping de moeda de exportação.

tudo está girando como um aro em torno de sua cintura. se você ficar parado, poderá se equilibrar perfeitamente, mas se dançar ao redor

 
Uladzimir Izerski #:

Tenha um bom dia.

Vou repetir, a última - não haverá tempo no elefante 3D resultante. E se não houver tempo, não haverá análise.
Tenha um bom dia
 
mytarmailS #:
Tenha um bom dia

O elefante pode andar.

Tudo de bom).

 
lynxntech #:

Como isso se encaixa no - Preço de equilíbrio, ou seja, média da tendência.... geralmente geopolítica + compras de moeda importada e dumping de moeda de exportação

tudo gira como um aro em torno de sua cintura. se você ficar parado, poderá se equilibrar perfeitamente, mas se dançar ao redor

Se você fizesse a pergunta perfeita, você mesmo teria a resposta.

Sim, um aro e não um, mas muitos, e não para dançar, mas para acompanhar o tempo.

Está bem. Já entendi até agora.

