Mas a rede neural nunca vai mostrar exatamente o momento da entrada do participante, que vai mudar o preço (price driver), embora não seja necessário. 99% do tempo se você souber como identificar o price driver e sua direção, seus negócios serão sempre antes da realização e você terá um lucro estável.
Refere-se ao trabalho a partir do nível? Se não é formalizável, é o jogo.
quero manter uma posição, mas preciso de fechar os meus anseios. Fecho-os imediatamente e o preço cai drasticamente quando fecho os meus anseios (espero que todos compreendam que vou sair por calções). E como é que o neurónio formaliza o que eu não sei)
grandes compras não são feitas num segundo, leva tempo, durante este tempo o preço mostra estas compras num padrão, este padrão pode ser tentado encontrar com a ajuda de algoritmos de aprendizagem da máquina
Não há padrões ou algo do género.
Quer dizer trabalhar a partir de um nível? Se for formalizável, os NS vão fazê-lo melhor do que você. Se não for formalizável, é o jogo.
Tudo o que se pode formalizar é apanhar a cauda da inércia. Nada mais. Acho que você mesmo percebeu, mas tenho medo de admitir) Estou procurando por mais de um ano, um talento que possa provar que sua rede é lucrativa, independentemente do estado do mercado, ele recebe $ 100.000 / E daqueles que se candidataram (que é pouco mais de 1400 pessoas) ninguém foi capaz de provar a rentabilidade de suas redes.(Embora o mercado tenha mudado (embora se a rede estiver treinada para ver um conjunto de poses e esta ação for fisicamente incapaz de mudar, então a rede irá em qualquer mercado para ver um conjunto de poses e indicar com precisão a direção), então as configurações mudaram, então o mercado é plano, então a tendência)))
a rede é rentável independentemente do estado do mercado - serão $100.000/E daqueles que se candidataram (que é um pouco mais de 1.400 pessoas)
Sabe, talvez não devesse procurar essas pessoas em fóruns onde os estoquistas otimizam?
Talvez devesses procurar essas pessoas em departamentos especializados, pelo menos em alguns.
Em tempos, as pessoas não acreditavam que fosse possível voar. Depois do primeiro voo, passaram 86 anos e fomos para o espaço...
Aqui está como um robô negoceia com uma pessoa conhecedora que dedicou a sua vida a algoritmos inteligentes.
Eu poderia dar-lhe os seus contactos mas ele não precisa de si, não com uma centena ou um milhão, porque não? a resposta é óbvia e está na fotografia se pensarmos bem.
Se você vive em uma ilha de uma tribo e ninguém lá fala inglês, é impossível falar inglês, não é? )))))))
Também me faz sorrir quando leio que alguém inventou outro grail)))) Então, boa sorte novamente)
Eh, eu recebo muitas fotos como essa. Mas diga ao seu amigo que ele está indo na direção certa - se os triângulos dele são tbh, um rápido olhar no seu gráfico mostra que às vezes eles caem no preço de um motorista especulativo. Não estou procurando pessoas assim para comprar seus produtos, mas apenas para provar que não vale a pena passar anos da sua vida em algo que não pode produzir uma renda estável no mercado. E o seu conhecido, espero, é pelo menos milionário.
então um rápido olhar para o seu gráfico mostra-me que às vezes atingem os preços especulativos do condutor.
Eu diria mais precisamente que é o seu motorista que às vezes acerta nos seus pontos )
e vejo que até agora ninguém das massas chegou perto de entender o que está acontecendo no mercado. Isto é muito bom. Como a multidão inteira é a minha comida) Tudo de bom e tudo de bom em novos desenvolvimentos!
Oh, não comeces com isso...
Muito bem, motorista da mamã, estou farto das tuas tretas.