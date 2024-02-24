Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 956
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Outro livro útil sobre o assunto
Boa sorte.
Nem demo nem real funcionou até agora para ninguém.
Resumindo - é tudo brinquedos, diversão e jogos...
Nem demo nem real funcionou até agora para ninguém.
O resultado - é tudo brinquedos, entretenimento e diversão...
O filho de Napoleão recebeu um guizo de alumínio pelo seu aniversário. O alumínio não era bom para mais nada).
YOOOOOOOOOOOOO!
Algo de ambas as maneiras usou a floresta. No treinamento todas as classes são adivinhadas, nos dados do teste um pouco menos, nos dados do teste um pouco mais de 50% caem na classe procurada e os dados negativos da classe também caem lá (na quantidade de cerca de 50% da procurada).
Bem, na melhor das hipóteses há poucos exemplos e um pouco menos da classe negativa na classe de pesquisa.
Que eu duvido que os dados possam ser divididos, pelo menos por uma pequena margem que terá um efeito significativo sobre o comércio.
Ou não é?
Resultados intermédios de experiências com árvores
Este relatório é para 2017 - a entrada é gerada pela condição TC, sem filtros aplicados, mas com suporte de posição
Mesmo assim, mas o input é gerado pela Árvore treinada em 2015 e 2016.
E esta é a entrada por sinal ATS com filtros
E esta é a entrada por árvore com os mesmos filtros.
Sim, os filtros foram otimizados para 2016-2017, por isso é quase um prdrong, mas porque a árvore não consegue alinhá-los é um mistério. Por outro lado, podemos ver que, onde os filtros filtraram as entradas, a árvore entrou e vice-versa, o que é igualmente interessante. E o que é interessante é que a árvore não leva em conta o resultado financeiro exato ao decidir ramificar-se, enquanto a otimização da história está focada nos indicadores financeiros.
YOOOOOOOOOOOOO!
Algo de ambas as maneiras usou a floresta. No treinamento todas as classes são adivinhadas, nos dados do teste um pouco menos, nos dados do teste um pouco mais de 50% caem na classe procurada e os dados negativos da classe também caem lá (na quantidade de cerca de 50% da procurada).
Bem, na melhor das hipóteses há poucos exemplos e um pouco menos da classe negativa na classe de pesquisa.
Que eu duvido que os dados possam ser divididos, pelo menos por uma pequena margem que terá um efeito significativo sobre o comércio.
Ou não é?
A floresta é um aterro em África, se estiver cheia de lixo, e você forneceu as evidências mais concretas de que NÃO tem nenhum preditor relevante para a variável alvo.
Uma floresta é um aterro sanitário se você enchê-la de lixo, e você forneceu a prova mais concreta de que você NÃO tem nenhum preditor que seja relevante para a variável alvo.
É como se eles tivessem de dividir pelo alvo? :DDDD
mostra-me um gráfico de teste e traço onde a relação está presente
Eu não sei porque ele não me mostrou... como aquele fxsaber me baniu recentemente... pelo menos ele sabe do que está falando... ele certamente não escreveu sobre a busca de preditores através da floresta e outros pacotes porque a proporção não pode ser encontrada no mercado usando tais métodos
Uma floresta é um depósito de lixo se você enchê-la de lixo, e você forneceu a prova mais concreta de que você NÃO tem nenhum preditor relevante para a variável alvo.
Aqui tem. Muitos exemplos mostram quando o comboio=>validação. E você precisa de train=>validation=>test(dados de teste, que o algoritmo não vê de todo, mas só prevê por modelo treinado, no trem, validação)
Portanto, aqueles exemplos em que os resultados do comboio são mostrados e depois a validação não diz nada. Eu tenho muitos exemplos onde a validação te leva a 95% do alvo.
E eles usam cheque cruzado para k-10. Mesmo assim, eu recebo treino a mais.
Eu tenho muitos exemplos onde posso adivinhar 95% dos meus alvos.
Encontrei-o, encontrei onde escrevi:
M. Gunter. Axiomas de um Especulador de Estoque:
A axioma auxiliar nº 5. Cuidado com a armadilha dos paralelos históricos.
A axioma auxiliar nº 6. Cuidado com a ilusão da repetição de números.
A axioma auxiliar nº 7. Cuidado com a ilusão de que existe correlação e causalidade.
hmm, não é uma má combinação com o Gunther? ))))
Encontrei-o, encontrei onde escrevi:
hmmm, não é uma má combinação com o Gunther? ))))
Há muito tempo que sei isto. Acho que passei por isso na "terceira classe". Não me surpreende))))