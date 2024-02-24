Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1720
Obrigado pelo link )) Eu só estava procurando por algo sobre ciclos naturais
Dependência de incrementos horários com um atraso de 24 em relação ao anterior com o mesmo atraso, por exemplo. Isto é, olhando para o anterior e prevendo o actual.
isto funciona desde que o incremento médio se desvie de zero (digamos, uma amostra de um ano). Lá comprando ou vendendo em conformidade. Os artigos têm tudo
A razão para a divisão em incrementos diários é clara. A sessão americana é um processo, o europeu, e assim por diante. Em outras palavras, consideramos a atual sessão européia como uma continuação da de ontem, uma hora específica ou várias, cortando o resto.
Os ciclos mensais também são mais ou menos claros. Quanto ao resto, eu não sei.
Eu tentei fazer o mesmo para instrumentos cointegrados (condicionais), para melhorar a cointegração, para tomar por horas. Melhor do que toda a gama, mas não inspirado.
Com o kotir eu entendo, mas porque é que funciona em randoms...
A propósito, eu fiz algo assim, calculei a probabilidade de direção da vela em uma determinada hora do dia e não achei nada interessante.De todos os níveis e ciclos redondos lembrados, mas 10% sobre o fundo do "ruído" como usá-lo. A propósito, surpreendido com a existência do ciclo de 2,5 dias, há uma longa mudança nas configurações, mas o ciclo parece ser real.
Não sei, pede a outra pessoa para verificar, talvez esteja a ser parvo... mas o método é o mesmo.
não há ciclos, acalme-se já.
Já verificaste? ) E se o fizer?
seguro)
Eu sou um deficiente, o RNG está quebrado((.
1 caminho: w deve ser um poder de 2, k é um múltiplo de 4
Caminho 2: descomentar a ordemO método 2 também deve funcionar no vórtice Mersen
Rapazes, quem sabe como se pode fazer uma série de estacionário junto com a tendência?? como brincar com as caixas de distribuição ou boxe lá? ou alguma ideia?
Ou há apenas uma opção aqui, dividi-la numa tendência e o "resto" ? Se quisermos analisar o "resto", precisamos estacionário e devemos prever a tendência separadamente.
Quem tem uma boa ideia sobre isso?
Eu, diz a sua econometria.... de volta ao jardim-de-infância.... e não me engasguei com isso.
Só através da dissuasão de uma série é que podemos torná-la estacionária.
Bem, isto é se estudarmos uma série como um todo sem descartar grumos e desbaste.
Apenas detendo a série para uma forma estacionária.
Bem, isto é se toda a série for examinada, sem descartar pedaços e desbaste.
Obrigado, mas foi assim que eu o descrevi.
Ou há apenas uma opção, dividi-la numa tendência e "o resto". O "descanso" é estacionário e a tendência é prevista separadamente
Um economista faria exatamente isso, mas todos sabemos que não funcionará para as aspas, embora a econometria tenha sido criada para tais tarefas ))
Depois de tais transformações com novos dados o MO morre quase imediatamente, estou mais interessado em ideias, alternativas, pensamentos sobre o porquê de acontecer, etc.....
Eu, diz a sua econometria.... de volta ao jardim-de-infância.... e não me engasguei com isso.
Oh Sensei, diga-me e a todos nós, que transformações econométricas podem tornar a série estacionária para que o MO não morra nos novos dados, você sabe que somos todos estúpidos, humorie seu ego, vamos lá, vamos lá, estamos todos esperando.