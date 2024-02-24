Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2566

Novo comentário
[Excluído]  
Renat Akhtyamov #:

https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2

se 0 ≤ H < 0.5 - preços são fractais, a validade da FMH é confirmada, há "caudas pesadas" na distribuição das variáveis, séries antipersistentes, ou seja, correlação negativa nas mudanças de preços, ruído rosa com mudanças freqüentes na direção dos preços;
👍
 
Se você tomar as realizações SB e calcular Hearst para eles, será sempre diferente e será diferente de 0,5 e às vezes muito. Para que tais cálculos façam sentido, deve-se sempre calcular um valor p - a probabilidade de que os cálculos tenham sido efetuados sobre a SB.
 
Aleksey Nikolayev #:

Vorontsov é provavelmente o melhor especialista em MoD na Rússia. O curso é, portanto, necessariamente bom, mas porque é para as pessoas de TI, ele omite matemática básica e importante para nós. Tenho notado muitas vezes que para a aplicação de métodos matemáticos no comércio, poucos são adequados na sua forma básica e simplificada.

MO é baseado (veja por exemplo Tibshirani) na suposição de que há uma constante distribuição conjunta de preditores e respostas P(X,Y). A partir dele, a probabilidade condicional Py(Y|X) pode ser calculada, a partir da qual a regressão Y=f(X) pode ser calculada. Eventualmente, esta regressão é aproximada por alguns modelos de MO. No mundo físico, esta teoria funciona mais ou menos. Mas não no comércio. Acontece que P(X,Y) muda imprevisivelmente com o tempo (não-estacionariedade) e toda a teoria desmorona um pouco.

A abordagem mais comum é simplesmente ignorar a não-estacionariedade e depois ficar surpreso com os resultados e reclamar sobre o MO).

É importante entender exatamente: "não-estacionariedade" de quê? e não descer à não-estacionariedade da própria série temporal. Você provavelmente pode ignorar a não-estacionariedade do próprio quociente.

A pedra angular é a probabilidade condicional Py(Y|X).

Em vez de probabilidade condicional, é mais conveniente usar o "poder preditivo" do preditor em relação a um determinado professor.

Eu introduzi uma medida dessa capacidade preditiva e fiz uma janela sobre o PB, digitando estatísticas de 2000 exemplos. Vou notar especificamente que não há qualquer menção a modelos. À procura de um par preditor-professor.


Aqui está parte dos resultados: a coluna é um único preditor, as linhas de resumo são dadas: capacidade de previsão média, desvio padrão e % por conveniência.


Vemos que entre os preditores existe um preditor com uma relação sd/meios de cerca de 10%. Mas notavelmente, eu NÃO encontrei nenhum preditor que tenha essa porcentagem maior que 100%.

Assim, o desafio do projeto é encontrar um conjunto de preditores para um determinado professor que seria limitado a uma razão sd/mean de 10%, ou de preferência 5%, que pode ser negligenciada. A estabilidade da previsibilidade é a pedra angular de um sistema comercial.

 

google a frase verbatim

"

Acontece que o melhor preditor do valor futuro do nível dasérie é o seu valor actual.

"

[Excluído]  
SanSanych Fomenko #:

É importante entender precisamente: "não-estacionariedade" de quê? e não saltar para a não-estacionariedade da própria série temporal. Você provavelmente pode ignorar a não-estacionariedade do próprio quociente.

A pedra angular é a probabilidade condicional Py(Y|X).

Em vez de probabilidade condicional, é mais conveniente usar o "poder preditivo" do preditor em relação a um determinado professor.

Eu introduzi uma medida desse poder preditivo e abri uma janela sobre o PB, digitando estatísticas de 2000 exemplos. Vou notar especificamente que não há qualquer menção a modelos. À procura de um par preditor-professor.


Aqui está parte dos resultados: a coluna é um único preditor, as linhas de resumo são dadas: capacidade de previsão média, desvio padrão e % por conveniência.


Vemos que entre os preditores existe um preditor com uma relação sd/meios de cerca de 10%. Mas notavelmente, eu NÃO encontrei nenhum preditor que tenha essa porcentagem maior do que 100%.

Assim, o desafio do projeto é encontrar um conjunto de preditores para um determinado professor que seria limitado a uma razão sd/mean de 10%, ou de preferência 5%, que pode ser negligenciada. A estabilidade da capacidade preditiva é a pedra angular de um sistema comercial.

É apenas um elemento da arte do mestre artesão no MoD, encontrar essas ligações. Eu faço algo semelhante com base no meu próprio trabalho. Muitas vezes você procura por dependências através da centralização cruzada, o que é caro em termos de recursos. É mais rápido para ti?
 
SanSanych Fomenko #:

É importante entender precisamente: "não-estacionariedade" de quê? e não saltar para a não-estacionariedade da própria série temporal. Você provavelmente pode ignorar a não-estacionariedade do próprio quociente.

A pedra angular é a probabilidade condicional Py(Y|X).

Em vez de probabilidade condicional, é mais conveniente usar o "poder preditivo" do preditor em relação a um determinado professor.

Eu introduzi uma medida dessa capacidade preditiva e fiz uma janela sobre o PB, digitando estatísticas de 2000 exemplos. Vou notar especificamente que não há qualquer menção a modelos. À procura de um par preditor-professor.


Aqui está parte dos resultados: a coluna é um único preditor, as linhas de resumo são dadas: capacidade de previsão média, desvio padrão e % por conveniência.


Vemos que entre os preditores existe um preditor com uma relação sd/meios de cerca de 10%. Mas notavelmente, eu NÃO encontrei nenhum preditor que tenha essa porcentagem maior do que 100%.

Assim, o desafio do projeto é encontrar um conjunto de preditores para um determinado professor que seria limitado a uma razão sd/mean de 10%, ou de preferência 5%, que pode ser negligenciada. A estabilidade dos prognósticos é a pedra angular de um sistema comercial.

Sem os cálculos estatísticos de estacionaridade em série como o seu podem não ter sentido - os valores da amostra podem não convergir para valores verdadeiros. Por exemplo, não é difícil pensar em um exemplo em que a correlação da amostra de incrementos adjacentes seria diferente de zero, mas a correlação verdadeira seria zero.

PS.

A estacionaridade é entendida "no sentido restrito" - distribuições conjuntas independentes do tempo.

A estacionaridade pode ser incompleta - por exemplo, referir-se apenas a distribuições conjuntas de incrementos (processos com incrementos estacionários).

É claro que é correto falar sobre a estacionaridade de uma inclinação e não de uma série que é apenas uma das realizações de um determinado processo. Mas não estamos em um exame, então não importa).

A estacionaridade é muitas vezes entendida como uma variante "no sentido lato". Eles se lembram apenas da constância da média e da variância, esquecendo a condição no ACF. Em qualquer caso, tal estacionaridade não é suficiente em MO (será suficiente para modelos lineares).

 
Não há valores verdadeiros no mercado. Só há realizações.
 
Maxim Dmitrievsky #:
É apenas um elemento da arte do artesão em MO, encontrando essas conexões. Estou a fazer algo semelhante com base na minha experiência. Muitas vezes eles procuram as dependências através da centralização cruzada, o que consome recursos. É mais rápido para ti?

Cerca de um segundo por preditor (XEON-1620).

 
Aleksey Nikolayev #:

Sem a estacionaridade das séries, cálculos estatísticos como o seu podem não ter sentido - pode não haver convergência dos valores amostrados para os valores verdadeiros. Por exemplo, não é difícil pensar em um exemplo em que a correlação da amostra de incrementos adjacentes é não zero, mas a verdadeira correlação é zero.

PS.

A estacionaridade é entendida "no sentido restrito" - distribuições conjuntas independentes do tempo.

A estacionaridade pode ser incompleta - por exemplo, referir-se apenas a distribuições conjuntas de incrementos (processos com incrementos estacionários).

É claro que é correto falar sobre a estacionaridade de uma inclinação e não de uma série que é apenas uma das realizações de um determinado processo. Mas não estamos em um exame, então não importa).

A estacionaridade é muitas vezes entendida como uma variante "no sentido lato". Eles se lembram apenas da constância da média e da variância, esquecendo a condição no ACF. Em qualquer caso, tal estacionaridade não é suficiente em MO (será suficiente para modelos lineares).

Não estou interessado no quociente em si. Estou interessado na capacidade do prognosticador de prever o professor. Para mim, o maior erro da grande maioria dos comerciantes está nas suas tentativas de resolver o próprio kotir. E nós precisamos da previsão do professor. Este é um problema completamente diferente.

 
SanSanych Fomenko #:

Eu não estou interessado no próprio cotier. Estou interessado na capacidade do prognosticador de prever o professor. Para mim, o maior erro da grande maioria dos comerciantes é tentar resolver os problemas do próprio kotir. E nós precisamos da previsão do professor. Esse é um problema completamente diferente.

O que é essa "previsão do professor"?

1...255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573...3399
Novo comentário