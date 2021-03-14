Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 2530: classificação na Observação do Mercado e trabalho amigável com resultados de otimização

Na sexta-feira, 10 de julho de 2020, será lançada uma versão atualizada da plataforma MetaTrader 5. A atualização contém as seguintes alterações:


  1. Terminal: à observação do Mercado foi adicionada a possibilidade de classificar dados:

    • Clique no nome de qualquer coluna para classificar a lista de acordo dos seus dados. Por exemplo, segundo o nome do símbolo, o preço de fechamento, a alteração diária etc.
    • Use o novo menu com as opções de classificação mais populares. A classificação por líderes de crescimento e de queda, calculada de acordo com a variação diária do preço do instrumento, será conveniente ao negociar nas bolsas de valores.




  2. Terminal: o sistema de aprendizado incorporado foi substancialmente reprojetado e aprimorado.

    Agora, todas as dicas interativas estão divididas em tópicos, para facilitar a navegação durante o aprendizado. Para cada categoria, é mostrado o número de dicas concluídas e restantes.



    Além disso, a cada dica foi adicionada uma lista de verificação indicando a ação principal que deve ser concluída para concluir o aprendizado.

    Também foi completamente atualizado design do sistema de aprendizado e foram eliminados os erros no cálculo do progresso geral do treinamento.

  3. Terminal: adicionado o cálculo automático do preço de fechamento do pregão anterior e a abertura do pregão atual para o instrumento. Se esses dados não forem fornecidos diretamente pela sua corretora, o terminal irá calculá-los de acordo com as cotações da última e da primeira sessão, respectivamente. E você poderá ver esses dados na Observação do Mercado. Para fazer isso, anexe as respectivas colunas na seção "Símbolos" ou vá para a seção "Detalhes".



  4. Terminal: aplicação otimizada e significativamente acelerada de preços para posições abertas. Quando novos ticks chegam ao terminal, os preços, lucros e requisitos de margem para as posições agora são atualizados mais rapidamente.
  5. Terminal: corrigido o cálculo do indicador Stochastic Oscillator embutido. Ocorria um erro ao limitar a quantidade de barras exibida nos gráficos.
  6. MQL5: otimizada e acelerada significativamente a função de acesso às propriedades da conta de negociação AccountInfo*.
  7. MQL5: otimizado e acelerado significativamente o acesso à função de acesso às propriedades da conta de negociação ChartGetInteger.
  8. MetaEditor: para um trabalho mais conveniente com o repositório de arquivos MQL5 Storage, foram adicionados três comandos ao menu de contexto das guias de edição de código:

    • Comparação da cópia de trabalho do arquivo com a revisão atual
    • Reversão de alterações atuais
    • Exibição do histórico de alterações do arquivo no repositório




  9. MetaEditor: alterado o realce de parênteses. Agora, os colchetes são bem destacados, não o plano de fundo abaixo deles. Por padrão, o destaque dos parênteses está desativado. Pode ser ativado nas configurações do editor.



  10. MetaEditor: aprimorado o trabalho da função de pesquisa e substituição:

    • Se você selecionar o texto no arquivo e acessar a caixa de pesquisa, o texto será automaticamente colocado no campo "Localizar". Se o texto no arquivo não foi selecionado, o texto será inserido no campo "Localizar" desde a área de transferência. Se a área de transferência estiver vazia, na janela de pesquisa o foco será simplesmente definido no campo "Localizar".
    • Um comportamento semelhante é implementado ao chamar a janela de substituição, apenas o texto nesse caso é substituído no campo "Substituir por".
    • Os resultados de pesquisa e substituição agora são exibidos não numa caixa de diálogo separada, mas, sim, no log. Se a janela "Ferramentas" estiver ativada neste momento, nela será automaticamente selecionada a guia de log. Assim, você não precisa perder tempo fechando janelas desnecessárias.

  11. MetaEditor: corrigida a pesquisa na janela de comparação de arquivos ao trabalhar com o repositório de versão MQL5 Storage.
  12. MetaEditor: adicionada a possibilidade de pesquisar e substituir nos arquivos incluídos no arquivo atual por meio da diretiva #include.

    Isso permiti trabalhar rapidamente com projetos que consistem em muitos arquivos. Por exemplo, para substituir o texto em todos os arquivos de programa, você não precisa especificar seus diretórios manualmente, o editor os encontrará automaticamente pelas diretivas #include.



  13. Tester: alterados os critérios de otimização, em que foram levados em consideração dois indicadores — saldo e um segundo fator. Agora eles levam em conta apenas o segundo fator, sem saldo. Tais critérios são mais simples e mais compreensíveis na análise.

    • Saldo + rentabilidade máxima -> Rentabilidade máxima
    • Saldo + retorno esperado máximo -> Retorno esperado máximo
    • Saldo + rebaixamento mínimo -> Rebaixamento mínimo
    • Saldo + fator máximo de recuperação -> Fator máximo de recuperação
    • Saldo + índice de Sharpe máximo -> Índice de Sharpe máximo




  14. Tester: no submenu "Parâmetros otimizados", foram adicionados comandos para ativar ou desativar rapidamente a exibição de todas as colunas de parâmetros de entrada na tabela de resultados de otimização:



  15. Tester: adicionada coloração da tabela e gráfico de resultados de otimização para uma análise visual conveniente das passagens.

    O gráfico é colorido com um gradiente de verde para vermelho, dependendo do valor do critério de otimização. São usadas as seguintes cores:

    • Saldo — em azul são coloridos valores acima do depósito inicial, em vermelho, abaixo.
    • Lucro — em azul são coloridos valores acima de zero, vermelho, abaixo.
    • Retorno esperado — em azul são coloridos valores acima de zero, vermelho, abaixo.
    • Rebaixamento — de verde (0-5%) a vermelho (acima de 30%).
    • Índice de Sharpe — de verde (mais de 2) a vermelho (abaixo de 0).
    • Fator de recuperação — de verde (mais de 2) a vermelho (abaixo de 1).



  16. Tester: adicionados filtros na tabela de resultados de otimização. Agora você pode ocultar rapidamente passagens mal-sucedidas na lista:

    • Onde não houve transações
    • Onde o robô mostra perdas
    • Onde o rebaixamento é superior a 50%
    • Onde o fator de recuperação está abaixo de 1
    • Onde a índice de Sharpe é menor que 0,5



  17. Tester: operação significativamente otimizada da rede em nuvem MQL5 Cloud Network. Por exemplo, agora, quando você reinicia a otimização do mesmo EA, a rede tenta usar os mesmos agentes de teste usados anteriormente. Como, com um alto grau de probabilidade, todo o ambiente de mercado, incluindo dados históricos, está pronto para eles, os cálculos podem ser iniciados imediatamente.
  18. Documentação atualizada.


A atualização estará disponível através do sistema Live Update.

 

Boa noite. 

Após receber a mensagem de que o download da atualização estava pronta e com as opções 'Reiniciar' e 'Depois', optei por 'Reiniciar'.

O MT5 não foi reaberto automaticamente, e então, eu o acionei pelo atalho que já existia no menu iniciar do meu notebook, e recebi essa mensagem:


Em resumo, após a atualização não consigo mais abrir o MT5.

:(

 
Após fazer alguns testes em um robô e verificar os resultados da otimização percebi os alguns valores de Resultados aparecem coloridos, então após procurar informações encontrei essa página.. mas nela informa que pode ser azul ou vermelho para valores acima do depósito inicial e no teste em questão aparece as cores verde e amarelo e vermelho. Tbm gostaria de saber sobre a diferença de tonalidade que aparece na “% de rebaixamento” e no “fator de recuperação”. Conforme a foto.

Se alguém puder explicar.. fico muito agradecido! Abçs. 
