Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 2530: classificação na Observação do Mercado e trabalho amigável com resultados de otimização
Boa noite.
Após receber a mensagem de que o download da atualização estava pronta e com as opções 'Reiniciar' e 'Depois', optei por 'Reiniciar'.
O MT5 não foi reaberto automaticamente, e então, eu o acionei pelo atalho que já existia no menu iniciar do meu notebook, e recebi essa mensagem:
Em resumo, após a atualização não consigo mais abrir o MT5.
:(
Após fazer alguns testes em um robô e verificar os resultados da otimização percebi os alguns valores de Resultados aparecem coloridos, então após procurar informações encontrei essa página.. mas nela informa que pode ser azul ou vermelho para valores acima do depósito inicial e no teste em questão aparece as cores verde e amarelo e vermelho. Tbm gostaria de saber sobre a diferença de tonalidade que aparece na “% de rebaixamento” e no “fator de recuperação”. Conforme a foto.
Se alguém puder explicar.. fico muito agradecido! Abçs.
Arquivos anexados:
Na sexta-feira, 10 de julho de 2020, será lançada uma versão atualizada da plataforma MetaTrader 5. A atualização contém as seguintes alterações:
Agora, todas as dicas interativas estão divididas em tópicos, para facilitar a navegação durante o aprendizado. Para cada categoria, é mostrado o número de dicas concluídas e restantes.
Além disso, a cada dica foi adicionada uma lista de verificação indicando a ação principal que deve ser concluída para concluir o aprendizado.
Também foi completamente atualizado design do sistema de aprendizado e foram eliminados os erros no cálculo do progresso geral do treinamento.
Isso permiti trabalhar rapidamente com projetos que consistem em muitos arquivos. Por exemplo, para substituir o texto em todos os arquivos de programa, você não precisa especificar seus diretórios manualmente, o editor os encontrará automaticamente pelas diretivas #include.
Tester: alterados os critérios de otimização, em que foram levados em consideração dois indicadores — saldo e um segundo fator. Agora eles levam em conta apenas o segundo fator, sem saldo. Tais critérios são mais simples e mais compreensíveis na análise.
O gráfico é colorido com um gradiente de verde para vermelho, dependendo do valor do critério de otimização. São usadas as seguintes cores:
A atualização estará disponível através do sistema Live Update.