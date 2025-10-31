Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Pessoal, BackTeste em series ajustadas é ruim pra day trade? (nao confiavel?)
Pq meus BT em series ajustadas dao lucro e se coloco em serie sem ajuste da prejuizo... lembrando que nao durmo posicionado.. opero somente no meio do dia.
Vlw
A série contínua facilita o backtesting com tempos maiores, mas você deve levar em conta sua estratégia também, porque ela pode funcionar com séries contínuas (sem limitação de histórico) mas quando colocar para operar nos contratos com vencimento irá encontrar um histórico limitado.
Galera, pelo que andei pesquisando, as melhores series continuas para backteste para day trade são as series com @N no fim... Ou seja, por contrato e sem ajuste.
Só nao consegui entender se seria muito mais vantajoso do que as series com $N (sem ajuste por liquidez).
Att.
Galera, pelo que andei pesquisando, as melhores series continuas para backteste para day trade são as series com @N no fim... Ou seja, por contrato e sem ajuste.
Só nao consegui entender se seria muito mais vantajoso do que as series com $N (sem ajuste por liquidez).
Att.
Hoje (18/06/2015) é um daqueles dias que só ocorrem a cada 2 meses... dia de rolagem de contrato futuro de índice na BM&FBovespa. Portanto, dia IDEAL pra quem quer analisar e aprender as principais diferenças entre as séries contínuas. A imagem abaixo demonstra duas médias móveis simples, uma de 10 e outra de 20 períodos, plotadas sobre o gráfico de uma hora das 6 principais séries contínuas. Vale a pena estudar as principais diferenças entre todas as séries disponíveis para entender as vantagens e desvantagens de cada uma.
Figureli, estou com as mesmas duvidas que vocês em relação as series continuas. Vou lhe dar um exemplo: peguei a seria win@ e a serie atual winq15. Período 1/6/15 1 4/7/15 em ambas. Fiz back test nas duas com o meu EA. Usei idênticos parâmetros e configurações nas duas, e veja abaixo a discrepância nos resultados. A serie continua deu prejuízo e serie real deu lucro. Isso me fez refletir se compensa perder tempo e pagar cloud da MQL5 para testar e otimizar win. O que você acha de tudo isso?
Figureli, estou com as mesmas duvidas que vocês em relação as series continuas. Vou lhe dar um exemplo: peguei a seria win@ e a serie atual winq15. Período 1/6/15 1 4/7/15 em ambas. Fiz back test nas duas com o meu EA. Usei idênticos parâmetros e configurações nas duas, e veja abaixo a discrepância nos resultados. A serie continua deu prejuízo e serie real deu lucro. Isso me fez refletir se compensa perder tempo e pagar cloud da MQL5 para testar e otimizar win. O que você acha de tudo isso?
Bom dia a todos!
Olha....dependendo do EA vi que da muita muita diferenca mesmo em fazer testes com WIN$N e WIN$. Ainda noa testei com @ mas testatei.....realmente vc fica meio sem saber em qual acreditar. Alias, vc usar a conta demo com WINQ15....falando de ticks...eh realmente fidedigno o movimento do mercado? PQ um amigo meu que tem EA que me falou que se o EA usa tick pra calculos, e nao indicador ou sei la qq outra coisa, pode ter ter muito diferenca entre backtest, conta demo e real(nesse caso foi EA de forex)....o que vcs acham sobre ersultados em backtests demo e real?...alguem teve algum resultado muito diferente ou quase igual?
Vlw!
Só para lembrar que não existe apenas WIN$... também existe o ativo WIN@.
A diferença entre ambos é o método de encadeamento. Enquanto que WIN$ é encadeado por liquidez, WIN@ é encadeado normalmente pela data de vencimento.
Olá, Malacarne
Se busco um gráfico de série contínua do mini índice bovespa, por exemplo. Qual uso? WIN$, WIN@, WIN$N, WIN@N, WIN$D, WIN@D? Tipo uma default das outras plataformas gráficas como o ProfitChart, InvestCharts... o tal WINFUT.
Obrigado
Abs
Olá, Malacarne
Se busco um gráfico de série contínua do mini índice bovespa, por exemplo. Qual uso? WIN$, WIN@, WIN$N, WIN@N, WIN$D, WIN@D? Tipo uma default das outras plataformas gráficas como o ProfitChart, InvestCharts... o tal WINFUT.
Obrigado
Abs
Olá RJ_TRADER,
Essa é justamente a grande vantagem de você ter vários tipos de séries contínuas: você pode escolher aquela que mais se ajusta aos seus testes.
Minha sugestão: ler e entender as principais diferenças entre TODAS as séries, para apenas depois disso escolher uma para ser utilizada.
Eu particularmente uso WIN$D para todos os meus testes.
Abraços,
Malacarne
Olá RJ_TRADER,
Essa é justamente a grande vantagem de você ter vários tipos de séries contínuas: você pode escolher aquela que mais se ajusta aos seus testes.
Minha sugestão: ler e entender as principais diferenças entre TODAS as séries, para apenas depois disso escolher uma para ser utilizada.
Eu particularmente uso WIN$D para todos os meus testes.
Abraços,
Malacarne
Obrigado, Malacarne
Farei a leitura de todas e verei a que melhor se adapta aos meus trades.
Abs,
RJ_TRADER