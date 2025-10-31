Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 5

Novo comentário
 
Tez_Y:

Pessoal, BackTeste em series ajustadas é ruim pra day trade? (nao confiavel?)

Pq meus BT em series ajustadas dao lucro e se coloco em serie sem ajuste da prejuizo... lembrando que nao durmo posicionado.. opero somente no meio do dia.

Vlw 

A série contínua facilita o backtesting com tempos maiores, mas você deve levar em conta sua estratégia também, porque ela pode funcionar com séries contínuas (sem limitação de histórico) mas quando colocar para operar nos contratos com vencimento irá encontrar um histórico limitado.

 

Galera, pelo que andei pesquisando, as melhores series continuas para backteste para day trade são as series com @N no fim... Ou seja, por contrato e sem ajuste.

 Só nao consegui entender se seria muito mais vantajoso do que as series com $N (sem ajuste por liquidez).

Att. 

 
Tez_Y:

Galera, pelo que andei pesquisando, as melhores series continuas para backteste para day trade são as series com @N no fim... Ou seja, por contrato e sem ajuste.

 Só nao consegui entender se seria muito mais vantajoso do que as series com $N (sem ajuste por liquidez).

Att. 

E qual foi seu critério para chegar a essa conclusão sobre as series @N?
 

Hoje (18/06/2015) é um daqueles dias que só ocorrem a cada 2 meses... dia de rolagem de contrato futuro de índice na BM&FBovespa. Portanto, dia IDEAL pra quem quer analisar e aprender as principais diferenças entre as séries contínuas. A imagem abaixo demonstra duas médias móveis simples, uma de 10 e outra de 20 períodos, plotadas sobre o gráfico de uma hora das 6 principais séries contínuas. Vale a pena estudar as principais diferenças entre todas as séries disponíveis para entender as vantagens e desvantagens de cada uma.

 

 

Figureli, estou com as mesmas duvidas que vocês em relação as series continuas. Vou lhe dar um exemplo: peguei a seria win@ e a serie atual winq15. Período 1/6/15 1 4/7/15 em ambas. Fiz back test nas duas com o meu EA. Usei idênticos parâmetros e configurações nas duas, e veja abaixo a discrepância nos resultados. A serie continua deu prejuízo e serie real deu lucro. Isso me fez refletir se compensa perder tempo e pagar cloud da MQL5 para testar e otimizar win. O que você acha de tudo isso?

Arquivos anexados:
win2.png  26 kb
winq15.png  21 kb
winq15_resultados.png  168 kb
winvresultados.png  182 kb
 
Joao Carlos Marcuschi:

Figureli, estou com as mesmas duvidas que vocês em relação as series continuas. Vou lhe dar um exemplo: peguei a seria win@ e a serie atual winq15. Período 1/6/15 1 4/7/15 em ambas. Fiz back test nas duas com o meu EA. Usei idênticos parâmetros e configurações nas duas, e veja abaixo a discrepância nos resultados. A serie continua deu prejuízo e serie real deu lucro. Isso me fez refletir se compensa perder tempo e pagar cloud da MQL5 para testar e otimizar win. O que você acha de tudo isso?

Joao Carlos Marcuschi, pelas experiências que fiz aqui as série win@ e win$, sempre geraram discrepância. Por isso prefiro as @N $N.
 

Bom dia a todos!

 

Olha....dependendo do EA vi que da muita muita diferenca mesmo em fazer testes com WIN$N e WIN$. Ainda noa testei com @ mas testatei.....realmente vc fica meio sem saber em qual acreditar. Alias, vc usar a conta demo com WINQ15....falando de ticks...eh realmente fidedigno o movimento do mercado? PQ um amigo meu que tem EA que me falou que se o EA usa tick pra calculos, e nao indicador ou sei la qq outra coisa, pode ter ter muito diferenca entre backtest, conta demo e real(nesse caso foi EA de forex)....o que vcs acham sobre ersultados em backtests demo e real?...alguem teve algum resultado muito diferente ou quase igual?

 

Vlw! 

 
Rodrigo Malacarne:

Só para lembrar que não existe apenas WIN$... também existe o ativo WIN@.

A diferença entre ambos é o método de encadeamento. Enquanto que WIN$ é encadeado por liquidez, WIN@ é encadeado normalmente pela data de vencimento.

Olá, Malacarne

Se busco um gráfico de série contínua do mini índice bovespa, por exemplo. Qual uso? WIN$, WIN@, WIN$N, WIN@N, WIN$D, WIN@D? Tipo uma default das outras plataformas gráficas como o ProfitChart, InvestCharts... o tal WINFUT.

 

Obrigado

 

Abs 

 
RJ_TRADER:

Olá, Malacarne

Se busco um gráfico de série contínua do mini índice bovespa, por exemplo. Qual uso? WIN$, WIN@, WIN$N, WIN@N, WIN$D, WIN@D? Tipo uma default das outras plataformas gráficas como o ProfitChart, InvestCharts... o tal WINFUT.

Obrigado

Abs

Olá RJ_TRADER,

Essa é justamente a grande vantagem de você ter vários tipos de séries contínuas: você pode escolher aquela que mais se ajusta aos seus testes.

Minha sugestão: ler e entender as principais diferenças entre TODAS as séries, para apenas depois disso escolher uma para ser utilizada.

Eu particularmente uso WIN$D para todos os meus testes.

Abraços,
Malacarne 

 
Rodrigo Malacarne:

Olá RJ_TRADER,

Essa é justamente a grande vantagem de você ter vários tipos de séries contínuas: você pode escolher aquela que mais se ajusta aos seus testes.

Minha sugestão: ler e entender as principais diferenças entre TODAS as séries, para apenas depois disso escolher uma para ser utilizada.

Eu particularmente uso WIN$D para todos os meus testes.

Abraços,
Malacarne 

Obrigado, Malacarne

 

Farei a leitura de todas e verei a que melhor se adapta aos meus trades.

 

Abs,

RJ_TRADER 

12345678910
Novo comentário