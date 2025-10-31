Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 3
Sim, postei imagem para fins de comparação! ;)
Ótimo trabalho, assim que tivermos uma versão operacional conto contigo para ajudar a testar por aqui, principalmente essa comparação proposta com o ativo real.
Obrigado!
Dica de artigo na área explorando um problema similar no mercado internacional.
https://www.mql5.com/en/articles/802
Figurelli, o gráfico está muito bonito. É referente ao seu robô?
Ola pessoal,
Alguém notou alguma mudança na base ou anda na msm ainda?
Para quem está utilizando as séries contínuas, como o WIN$, além dos cuidados já destacados nesse tópico, é bom lembrar que o instrumento financeiro que realmente será utilizado na prática não possui o mesmo histórico, e portanto esse fato pode impactar na estratégia.
Isso é importante porque simplesmente trocar o nome do ativo para operar em conta demonstração ou real não significa que a estratégia em si está sendo plenamente respeitada e executada, o que é um risco a mais para a otimização correta.
Por exemplo, uma estratégia que utilize informações de máximo e mínimo histórico, amostrando os suportes e resistências (e existem várias delas que fazem isso), certamente irá gerar um resultado ilusório se o período de amostra for superior ao de duração do contrato.
Quase uma pegadinha, para quem não estiver alerta, mas uma realidade a ser levada em conta para quem deseja realmente utilizar as séries contínuas com eficácia.
Estamos esperando os DONOS DA CASA arrumar isso!
mas pelo visto vai demorar!
Pessoal,
essas series novas q foi add alguém tem alguma noticia sobre??
foi corrigido ja ? alguém testo?