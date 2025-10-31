Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 3

richeraraujo:
Sim,  postei imagem para fins de comparação! ;)

Ótimo trabalho, assim que tivermos uma versão operacional conto contigo para ajudar a testar por aqui, principalmente essa comparação proposta com o ativo real.

Obrigado! 

 

Dica de artigo na área explorando um problema similar no mercado internacional.

https://www.mql5.com/en/articles/802

Continuous futures contracts in MetaTrader 5
A short life span of futures contracts complicates their technical analysis. It is difficult to technically analyze short charts. For example, number of bars on the day chart of the UX-9.13 Ukrainian Stock index future is more than 100. Therefore, trader creates synthetic long futures contracts. This article explains how to splice futures contracts with different dates in the MetaTrader 5 terminal.
 

Figurelli, o gráfico está muito bonito. É referente ao seu robô? 

 
katsu:

Figurelli, o gráfico está muito bonito. É referente ao seu robô? 

Olá katsu, obrigado, de fato utilizei um robô próprio para testes, mas considere isso como indiferente, pois teoricamente é possível testar as séries contínuas com qualquer robô BM&FBovespa e obter os mesmo resultados.
 

Ola pessoal, 

Alguém notou alguma mudança na base ou anda na msm ainda?

 
richeraraujo:

Ola pessoal, 

Alguém notou alguma mudança na base ou anda na msm ainda?

Olá Richer, a última posição que tenho é que as séries estão em testes ainda mas que estamos próximos da publicação da solução.
 

Para quem está utilizando as séries contínuas, como o WIN$, além dos cuidados já destacados nesse tópico, é bom lembrar que o instrumento financeiro que realmente será utilizado na prática não possui o mesmo histórico, e portanto esse fato pode impactar na estratégia.

Isso é importante porque simplesmente trocar o nome do ativo para operar em conta demonstração ou real não significa que a estratégia em si está sendo plenamente respeitada e executada, o que é um risco a mais para a otimização correta.

Por exemplo, uma estratégia que utilize informações de máximo e mínimo histórico, amostrando os suportes e resistências (e existem várias delas que fazem isso), certamente irá gerar um resultado ilusório se o período de amostra for superior ao de duração do contrato.

Quase uma pegadinha, para quem não estiver alerta, mas uma realidade a ser levada em conta para quem deseja realmente utilizar as séries contínuas com eficácia.

 

Estamos esperando os DONOS DA CASA arrumar isso!

mas pelo visto vai demorar! 

 
richeraraujo:

Estamos esperando os DONOS DA CASA arrumar isso!

mas pelo visto vai demorar! 

Oi Richer, acredito que está perto!
 

Pessoal,

 

essas series novas q foi add alguém tem alguma noticia sobre??

foi corrigido ja ? alguém testo? 


 

