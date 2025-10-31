Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 8
Boa noite pessoal.
Gostaria de saber onde consigo baixar esses dados históricos WIN$ e WIN@ pois queria testar minhas estratégias pelo menos uns 5 anos para tras.
des de já agradeço.
Acredito que todas as corretoras brasileiras que operam MetaTrader as tenham (pelo menos as quatro onde tenho/tive conta têm).
Algumas chamam as séries por outros nomes (WINFUT, por exemplo). Na dúvida pergunte ao suporte.
O máximo que consegui da minha corretora foi desde 02/2018 para todos os ticks na série WIN$N.
Também gostaria de obter essa base de dados de WIN$N e WDO$N com, ao menos, 5 anos
Bom dia pessoal,
Hoje (2019-dez-31) não está fazendo testes com o WIN@ e WIN$.
Alguém saberia se foi uma "pane" apenas no meu MT5 ou se está geral?
Ontem quando desliguei o note tava tudo ok, mas ontem atipicamente eu desliguei com tudo aberto (MT5 + Strategy Tester + MetaEditor). Não sei se isso pode ter afetado ou se é um problema externo mesmo.
Obs: WING20 está normal.
Olá, Ruy
Eu notei que no grupo XP (XP, Clear, etc...) geralmente os dados sobre futuros (WIN, WDO, WSP...) ficam indisponíveis nos dias em que não há pregão (sábado, domingo e feriados)...
Não sei se o mesmo acontece com outras corretoras...
Geralmente ao fazer backtest nestes dias com futuros há o erro: "no data synchronized" e "symbol XXXX synchronization error". O mesmo não costuma acontecer com ações...
Olá Fernando. Então deve ser isso. Obrigado e feliz 2020!
Amigos... quando uma coisa falta numa corretora e na outra tem, dai tem outros problemas que na segunda tem e na primeira não tem...
Vou perguntar aqui porque acabei de perguntar ao suporte da Modal e ela tava mais perdida do que eu...
Situação atual: Clear não está lendo os históricos WIN@, WIN$ desde o dia 30/12/2019. Sendo assim hoje só estou conseguindo fazer testes no WING20. Tá geral, não é só com minha conta Clear.
Então resolvi habilitar a Demo da Modal, pois já tenho conta Real lá.
Demo MT5 ativa, aparentemente ok, está abrindo ordens no backtest do WING20 (18/dez/2019 em diante), ou seja, já sei que não tem problemas de permissão da conta e nem falta de saldo da conta demo. Mas quero datas maiores então fui usar WIN@ e WIN$, só está visualizando, aparece no Diário o envio da ordem, não retorna erro mas não abre no gráfico. Amigos que usam conta Demo da Modal, é isso mesmo?
Bom ano novo Ruy.
Isso acontece quando a moeda de depósito não está ajustada para Real, dá uma olhadinha na configuração.
Rogério, é não isso, já deixo sempre em BRL. Mas valew.