Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.)
Pessoal, abri esse tópico para compartilhar ideias e resultados em relação à utilização de séries contínuas, principalmente para o Índice Bovespa.
Para ser franco, acredito que esse novo recurso irá causar um grande salto de qualidade nos testes das estratégias e Expert Advisors para BM&FBovespa, fruto de um elogiável esforço dos responsáveis pelo outro lado da moeda, que é o servidor MT5, em disponibilizar boas ferramentas para testes com a plataforma.
Espero que continue assim, pois valoriza muito a plataforma e aumenta muito sua competitividade no mercado.
Quem já estiver usando, fique à vontade para opinar o que está achando em termos de qualidade de dados.
Para quem não conhece ainda, esse é um novo e excelente recurso que está sendo disponibilizado pela corretora que está em operação piloto do MT5 no Brasil.
Para fazer testes, além claro de ter conta na corretora, você necessita selecionar o ativo WIN$.
Os primeiros testes que fiz mostraram bons resultados (screenshot abaixo), mas ainda estou amostrando a qualidade dos dados.
Qualquer dificuldade de uso é só postar aqui também.
Obrigado a todos.
Não estou conseguindo fazer o backtesting nesse novo ativo está aparecendo o erro preço inválido, isso não ocorria por exemplo no WINM14. Estou enviando as ordens a mercado.
Segue trecho do código:
//--- Compra a mercado
trade.Buy(Lote,_Symbol,0,tick.ask-SL*tickSize,tick.ask+TP*tickSize,"COMPRA A MERCADO");
Se alguém puder me ajudar fico agradecido.
Segue anexo do print do erro.
Esse é o código de erro TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE. Muito provavelmente esse erro está acontecendo porque as séries de preços tanto de WIN$ quanto de WIN@ ainda não estão 100% ajustadas, de forma que preços não múltiplos de 5 (tick size do mini-índice) estão ocorrendo.
Obrigado Rodrigo pela ajuda, mas o problema é justamente esse como manter o stop loss e o take profit com base no tamanho do tick do contrato para que o trade ocorra assim mesmo. Ele compre a mercado. Como ocorreu no backtesting do Figurelli.
Só para lembrar que não existe apenas WIN$... também existe o ativo WIN@.
A diferença entre ambos é o método de encadeamento. Enquanto que WIN$ é encadeado por liquidez, WIN@ é encadeado normalmente pela data de vencimento.
Olá TraderBrasil, vamos buscar uma solução para teu problema. Note que no meu exemplo, estou utilizando uma biblioteca própria para fazer essa análise, detectar os problemas e fazer as correções necessárias automaticamente, e não percebi nenhum problema, funcionando já no primeiro teste.
Entretanto, para facilitar encontrar a causa do teu problema, seria bom ter mais exemplos de tentativas de trade, não apenas um (ou seja, analisar mais logs).
Você não está conseguindo abrir nenhum trade ou é um problema intermitente?
No MT5 adaptado ao mercado acionário existe uma dificuldade relacionada à emulação do spread, que é a forma que as corretoras internacionais são remuneradas no Forex. Com mais trades (certos ou errados) ficaria mais fácil avaliar se de alguma forma existe um bug relacionado a essa emulação, ou até mesmo outras causas relacionadas à inconsistência de dados.
Opa vamos testar isso e ver q ta pegando com essa nova moda* rs
