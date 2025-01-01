- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathProbabilityDensityNegativeBinomial
Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution binomiale négative avec les paramètres r et p pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
|
Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution binomiale négative avec les paramètres r et p pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dnbinom() dans R.
|
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
|
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
r
[in] Nombre de tests réussis
p
[in] Probabilité de succès.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.