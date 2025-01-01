DocumentazioneSezioni
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione binomiale negativa con parametri R e P per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  r,             // numero di test con successo
   const double  p,             // probabilità di successo
   const bool    log_mode,      // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora il logaritmo naturale della densità di probabilità viene calcolato
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathProbabilityDensityNegativeBinomial
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  r,             // numero di test con successo
   const double  p,             // probabilità di successo
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione binomiale negativa con parametri R e P per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dnbinom() in R.

bool  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  r,              // numero di test di successo
   const double  p,              // probabilità di successo
   const bool    log_mode,       // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della densità di probabilità 
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

bool  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  r,              // numero di test di successo
   const double  p,              // probabilità di successo
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

r

[in] Numero di test di successo

p

[in]  Probabilità di successo.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.