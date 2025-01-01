- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathProbabilityDensityNegativeBinomial
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione binomiale negativa con parametri R e P per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione binomiale negativa con parametri R e P per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione binomiale negativa con parametri R e P per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dnbinom() in R.
|
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Calcola il valore della funzione di massa di probabilità di distribuzione binomiale negativa con parametri R e P per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.
|
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
r
[in] Numero di test di successo
p
[in] Probabilità di successo.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.