MathProbabilityDensityNegativeBinomial

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnbinom() en R.

bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnbinom() en R.

bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

r

[in] Número de pruebas exitosas

p

[in] Probabilidad de éxito.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad