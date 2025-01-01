文档部分
MathProbabilityDensityNegativeBinomial

通过r和p参数，计算随机变量x的负二项式分布的概率质量函数值。出错情况下它返回NaN

double  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double  x,             // 随机变量值（整数）
   const double  r,             // 成功测试的数量
   const double  p,             // 成功的概率
   const bool    log_mode,      // 计算数值对数，如果log_mode=true，则计算概率密度的自然对数
   int&          error_code     // 存储错误代码的变量
   );

double  MathProbabilityDensityNegativeBinomial
   const double  x,             // 随机变量值（整数）
   const double  r,             // 成功测试的数量
   const double  p,             // 成功的概率
   int&          error_code     // 存储错误代码的变量
   );

通过r和p参数，计算随机变量数组x[]的负二项式分布的概率质量函数值。出错情况下它返回false。R语言的dnbinom()模拟。

bool  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double& x[],            // 随机变量值数组
   const double  r,              // 成功测试的数量
   const double  p,              // 成功的概率
   const bool    log_mode,       //计算数值对数的标识，如果log_mode=true，则计算概率密度的自然对数
   double&       result[]        //概率密度函数值数组
   );

通过r和p参数，计算随机变量数组x[]的负二项式分布的概率质量函数值。出错情况下它返回false。

bool  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double& x[],            // 随机变量值数组
   const double  r,              // 成功测试的数量
   const double  p,              // 成功的概率
   double&       result[]        //概率密度函数值数组
   );

参数

x

[in]  随机变量值。

x[]

[in]  随机变量值数组。

r

[in]  成功测试的数量

p

[in]  成功的概率。

log_mode

[in]  计算数值对数的标识。如果log_mode=true，则返回概率密度的自然对数。

error_code

[out]  存储错误代码的变量。

result[]

[out]  概率密度函数值数组。