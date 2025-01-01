DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikNegative Binomial-VerteilungMathProbabilityDensityNegativeBinomial 

MathProbabilityDensityNegativeBinomial

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (probability mass function) der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen (integer)
   const double  r,             // Anzahl erfolgreicher Tests
   const double  p,             // Erfolgswahrscheinlichkeit
   const bool    log_mode,      // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte zurückgegeben
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (probability mass function) der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityNegativeBinomial
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen (integer)
   const double  r,             // Anzahl erfolgreicher Tests
   const double  p,             // Erfolgswahrscheinlichkeit
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dnbinom() in R.

bool  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  r,              // Anzahl erfolgreicher Tests
   const double  p,              // Erfolgswahrscheinlichkeit
   const bool    log_mode,       // Flag der Berechnung des Logarithmus, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der Binomalverteilung mit den Parametern r und p für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  r,              // Anzahl erfolgreicher Tests
   const double  p,              // Erfolgswahrscheinlichkeit
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

r

[in]  Anzahl erfolgreicher Tests

p

[in]  Erfolgswahrscheinlichkeit.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.