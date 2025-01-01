- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathProbabilityDensityNegativeBinomial
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (probability mass function) der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (probability mass function) der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dnbinom() in R.
|
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der Binomalverteilung mit den Parametern r und p für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
r
[in] Anzahl erfolgreicher Tests
p
[in] Erfolgswahrscheinlichkeit.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.