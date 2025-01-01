- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathProbabilityDensityNegativeBinomial
確率変数xに対して、パラメータr、pを用いて負の二項分布の確率質量関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
確率変数の配列x[]に対して、パラメータr、pを用いて負の二項分布の確率質量関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdnbinom()の類似体です。
|
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
パラメータ
x
[in] 確率変数の値
x[]
[in] 確率変数の値を持つ配列
r
[in] 成功したテストの数
p
[in] 成功率
log_mode
[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 確率密度関数の値の配列