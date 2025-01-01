ДокументацияРазделы
MathProbabilityDensityNegativeBinomial

Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double  x,             // значение случайной величины (целочисленное)
   const double  r,             // количество успешных испытаний
   const double  p,             // вероятность успеха
   const bool    log_mode,      // расчет логарифма значения, если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

double  MathProbabilityDensityNegativeBinomial
   const double  x,             // значение случайной величины (целочисленное)
   const double  r,             // количество успешных испытаний
   const double  p,             // вероятность успеха
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dnbinom() в R.

bool  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины 
   const double  r,              // количество успешных испытаний
   const double  p,              // вероятность успеха
   const bool    log_mode,       // флаг расчета логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм плотности вероятности
   double&       result[]        // массив для значений функции плотности вероятности
   );

Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double  r,              // количество успешных испытаний
   const double  p,              // вероятность успеха
   double&       result[]        // массив для значений функции плотности вероятности
   );

Параметры

x

[in]  Значение случайной величины.

x[]

[in]  Массив со значениями случайной величины.

r

[in]  Количество успешных испытаний

p

[in]  Вероятность успеха.

log_mode

[in]  Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для значений функции плотности вероятности.