- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathProbabilityDensityLognormal
Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathProbabilityDensityLognormal(
|
double MathProbabilityDensityLognormal(
Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert sie NaN. Analog zu dlnorm() in R.
|
bool MathProbabilityDensityLognormal(
Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathProbabilityDensityLognormal(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
mu
[in] Logarithmus des Erwartungswertes (log_mean).
sigma
[in] Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation).
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte.