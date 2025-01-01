MathProbabilityDensityLognormal

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert sie NaN. Analog zu dlnorm() in R.

bool MathProbabilityDensityLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet die Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in] Logarithmus des Erwartungswertes (log_mean).

sigma

[in] Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation).

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte.