Référence MQL5 Distribution Normale MathProbabilityDensityLognormal 

MathProbabilityDensityLognormal

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution log-normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double  x,              // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double  sigma,          // logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double  x,              // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double  sigma,          // logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution log-normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne NaN. Analogue à dlnorm() dans R.

bool  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double&  x[],            // tableau des valeurs de la variable aléatoire
   const double   mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double   sigma,          // Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   double&        result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution log-normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double&  x[],            // tableau des valeurs de la variable aléatoire
   const double   mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double   sigma,          // Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   double&        result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in]  Logarithme de la valeur attendue (log_mean).

sigma

[in]  Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau pour obtenir les valeurs de la fonction de densité de probabilité.