MathProbabilityDensityLognormal

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution log-normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution log-normale avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution log-normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne NaN. Analogue à dlnorm() dans R.

bool MathProbabilityDensityLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de densité des probabilités de la distribution log-normale avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in] Logarithme de la valeur attendue (log_mean).

sigma

[in] Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau pour obtenir les valeurs de la fonction de densité de probabilité.