MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione Log-normaleMathProbabilityDensityLognormal 

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione log-normale con i parametri mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double  x,              // valore della variabile casuale
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   const bool    log_mode,       // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della densità di probabilità
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione log-normale con i parametri mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double  x,              // valore della variabile casuale
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione log-normale con i parametri mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce NaN. Analogo di dlnorm() in R.

bool  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double&  x[],            // array con i valori della variabile random
   const double   mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   const bool     log_mode,       // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della densità di probabilità
   double&        result[]        // array per i valori della funzione di densità di probabilità
   );

Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione log-normale con i parametri mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double&  x[],            // array con i valori della variabile random
   const double   mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   double&        result[]        // array per i valori della funzione di densità di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

mu

[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).

sigma

[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per ottenere i valori della funzione di densità di probabilità.