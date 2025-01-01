문서화섹션
MathProbabilityDensityLognormal

무작위 변수 x에 대한 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 분포의 확률 밀도 함수 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double  x,              // 무작위 변수 값
   const double  mu,             // 기대값의 로그(로그 평균)
   const double  sigma,          // 평균 제곱근 편차의 로그(로그 표준 편차)
   const bool    log_mode,       // 값의 로그를 계산 log_mode=true이면 확률 밀도의 자연 로그가 계산됩니다
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

double  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double  x,              // 무작위 변수 값
   const double  mu,             // 기대값의 로그(로그 평균)
   const double  sigma,          // 평균 제곱근 편차의 로그(로그 표준 편차)
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

무작위 변수 x[] 배열에 대한 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 분포의 확률 밀도 함수 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다. R의 dlnorm()의 아날로그.

bool  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double&  x[],            // 무작위 변수 값을 갖는 배열
   const double   mu,             // 기대값의 로그(로그 평균)
   const double   sigma,          // 평균 제곱근 편차의 로그(로그 표준 편차)
   const bool     log_mode,       // 값의 로그를 계산 log_mode=true이면 확률 밀도의 자연 로그가 계산됩니다
   double&        result[]        // 확률 밀도 함수 값에 대한 배열
   );

무작위 변수 x[] 배열에 대한 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 분포의 확률 밀도 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.

bool  MathProbabilityDensityLognormal(
   const double&  x[],            // 무작위 변수 값을 갖는 배열
   const double   mu,             // 기대값의 로그(로그 평균)
   const double   sigma,          // 평균 제곱근 편차의 로그(로그 표준 편차)
   double&        result[]        // 확률 밀도 함수 값에 대한 배열
   );

매개변수

x

[in]  무작위 변수의 값.

x[]

[in]  무작위 변수 값이 있는 배열.

mu

[in]  기대 값의 로그 (log_mean).

sigma

[in]  평균 제곱근 편차(로그 표준 편차).

log_mode

[in]  값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true면 확률 밀도의 자연 로그가 반환됩니다.

error_code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out]  확률 밀도 함수의 값을 얻을 배열.