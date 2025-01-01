- MathProbabilityDensityLognormal
MathProbabilityDensityLognormal
무작위 변수 x에 대한 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 분포의 확률 밀도 함수 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
|
double MathProbabilityDensityLognormal(
|
double MathProbabilityDensityLognormal(
무작위 변수 x[] 배열에 대한 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 분포의 확률 밀도 함수 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다. R의 dlnorm()의 아날로그.
|
bool MathProbabilityDensityLognormal(
무작위 변수 x[] 배열에 대한 뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 분포의 확률 밀도 함수 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.
|
bool MathProbabilityDensityLognormal(
매개변수
x
[in] 무작위 변수의 값.
x[]
[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.
mu
[in] 기대 값의 로그 (log_mean).
sigma
[in] 평균 제곱근 편차(로그 표준 편차).
log_mode
[in] 값의 로그를 계산할 플래그. log_mode=true면 확률 밀도의 자연 로그가 반환됩니다.
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
result[]
[out] 확률 밀도 함수의 값을 얻을 배열.