ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаЛогнормальное распределениеMathCumulativeDistributionLognormal 

MathCumulativeDistributionLognormal

Рассчитывает логнормальное распределение вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // значение случайной величины
   const double  mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double  sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation)
   const bool    tail,           // флаг расчета, если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x
   const bool    log_mode,       // расчет логарифма значения, если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает логнормальное распределение вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // значение случайной величины
   const double  mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double  sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает логнормальное распределение вероятностей с параметрами mu и sigma  для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог plnorm() в R.

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double   mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double   sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation) 
   const bool     tail,           // флаг расчета, если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x
   const bool     log_mode,       // расчет логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности
   double&        result[]        // массив для значений функции вероятности
   );

Рассчитывает логнормальное распределение вероятностей с параметрами mu и sigma  для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double   mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double   sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation)
   double&        result[]        // массив для значений функции вероятности
   );

Параметры

x

[in]  Значение случайной величины.

x[]

[in]  Массив со значениями случайной величины.

mu

[in]  Логарифм математического ожидания (log_mean).

sigma

[in]  Логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation).

tail

[in]  Флаг расчета, если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.

log_mode

[in]  Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для получения значений функции вероятности.