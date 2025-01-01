MathCumulativeDistributionLognormal

Рассчитывает логнормальное распределение вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Рассчитывает логнормальное распределение вероятностей с параметрами mu и sigma для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Рассчитывает логнормальное распределение вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог plnorm() в R.

bool MathCumulativeDistributionLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает логнормальное распределение вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Параметры

x

[in] Значение случайной величины.

x[]

[in] Массив со значениями случайной величины.

mu

[in] Логарифм математического ожидания (log_mean).

sigma

[in] Логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation).

tail

[in] Флаг расчета, если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.

log_mode

[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности.

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out] Массив для получения значений функции вероятности.