- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathCumulativeDistributionLognormal
Calcule la fonction de distribution log-normale des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Calcule la fonction de distribution log-normale des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Calcule la fonction de distribution log-normale des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à plnorm() dans R.
|
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Calcule la fonction de distribution log-normale des probabilités avec les paramètres mu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.
|
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
mu
[in] Logarithme de la valeur attendue (log_mean).
sigma
[in] Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).
tail
[in] Flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau pour obtenir les valeurs de la fonction de probabilité.