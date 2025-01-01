MathCumulativeDistributionLognormal

Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionLognormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu plnorm() in R.

bool MathCumulativeDistributionLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionLognormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in] Logarithmus des Erwartungswertes (log_mean).

sigma

[in] Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation).

tail

[in] Parameter, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.