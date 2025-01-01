DokumentationKategorien
MathCumulativeDistributionLognormal

Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // Wert der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Logarithmus des Erwartungswertes (log mean)
   const double  sigma,          // Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation)
   const bool    tail,           // Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,       // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte zurückgegeben
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu plnorm() in R.

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariable
   const double   mu,             // Logarithmus des Erwartungswertes (log mean)
   const double   sigma,          // Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation)
   const bool     tail,           // Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool     log_mode,       // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
   double&        result[]        // Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

mu

[in]  Logarithmus des Erwartungswertes (log_mean).

sigma

[in]  Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation).

tail

[in]  Parameter, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.