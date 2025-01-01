- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathCumulativeDistributionLognormal
Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu plnorm() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Berechnet den Wert der Log-Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
mu
[in] Logarithmus des Erwartungswertes (log_mean).
sigma
[in] Logarithmus der Standardabweichung (log standard deviation).
tail
[in] Parameter, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.