Calcola la funzione di distribuzione log-normale di probabilità con i parametri di mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Calcola la funzione di distribuzione log-normale di probabilità con i parametri di mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di plnorm() in R.
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
mu
[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).
tail
[in] Flag di calcolo, se è true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per ottenere i valori della funzione di probabilità.