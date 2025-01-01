DocumentazioneSezioni
Calcola la funzione di distribuzione log-normale di probabilità con i parametri di mu e sigma per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // valore della variabile casuale
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,       // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della probabilità
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // valore della variabile casuale
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola la funzione di distribuzione log-normale di probabilità con i parametri di mu e sigma per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di plnorm() in R.

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // array con i valori della variabile random
   const double   mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   const bool     tail,           // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccednete x
   const bool     log_mode,       //flag di calcolo del logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   double&        result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // array con i valori della variabile random
   const double   mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   double&        result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

mu

[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).

sigma

[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).

tail

[in] Flag di calcolo, se è true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per ottenere i valori della funzione di probabilità.