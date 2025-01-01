- MathProbabilityDensityLogistic
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição logística com parâmetros mu e sigma.
|
double MathMomentsLogistic(
Parâmetros
mu
[in] Parâmetro da distribuição mean.
sigma
[in] Parâmetro da distribuição scale.
mean
[out] Variável para obter o valor médio.
variance
[out] Variável para obter a dispersão.
skewness
[out] Variável para obter a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para obter a curtose.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.