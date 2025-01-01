DocumentaçãoSeções
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição logística com parâmetros mu e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double  x,             // valor da variável aleatória
   const double  mu,            // parâmetro da distribuição mean
   const double  sigma,         // parâmetro da distribuição scale
   const bool    log_mode,       // cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

double  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double  x,             // valor da variável aleatória
   const double  mu,            // parâmetro da distribuição mean
   const double  sigma,         // parâmetro da distribuição scale
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição logística com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dlogis() no R.

bool  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  mu,             // parâmetro da distribuição mean
   const double  sigma,          // parâmetro da distribuição scale
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, retorna o valor do logaritmo natural da função de densidade de probabilidade
   double&       result[]        // matriz para o valor da função densidade de probabilidade
   );

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição logística com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathProbabilityDensityLogistic(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  mu,             // parâmetro da distribuição mean
   const double  sigma,          // parâmetro da distribuição scale
   double&       result[]        // matriz para o valor da função densidade de probabilidade
   );

Parâmetros

x

[in]  Valor da variável aleatória.

x[]

[in]  Matriz com valores da variável aleatória.

mu

[in]  Parâmetro da distribuição mean.

sigma

[in]  Parâmetro da distribuição scale.

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.