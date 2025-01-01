- MathProbabilityDensityBeta
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição beta com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathRandomBeta(
Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição beta com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rbeta() no R.
bool MathRandomBeta(
Parâmetros
a
[in] primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).
data_count
[in] Número de valores pseudo-aleatórios que é preciso obter.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.