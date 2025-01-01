DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição betaMathRandomBeta 

MathRandomBeta

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição beta com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomBeta(
   const double  a,             // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,             // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição beta com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rbeta() no R.

bool  MathRandomBeta(
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz para obter números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

a

[in]  primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)

b

[in]  Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).

data_count

[in]  Número de valores pseudo-aleatórios que é preciso obter.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.