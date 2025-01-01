MathRandomBeta

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição beta com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomBeta(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição beta com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rbeta() no R.

bool MathRandomBeta(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Parâmetros

a

[in] primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)

b

[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).

data_count

[in] Número de valores pseudo-aleatórios que é preciso obter.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

result[]

[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.