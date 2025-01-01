- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
a ve b parametrelerini kullanarak, beta dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathRandomBeta(
a ve b parametrelerini kullanarak, beta dağılımı yasasına uygun olarak dağılmış bir pseudo-rassal değişken dizisi oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirbeta() fonksiyonunun analoğu
bool MathRandomBeta(
Parametreler
a
[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).
b
[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).
data_count
[in] Alınan pseudo-rassal değişkenlerin sayısı.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.