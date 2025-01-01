DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição betaMathQuantileBeta 

MathQuantileBeta

Calcula - para a probabilidade probability - o inverso da função de distribuição beta com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathQuantileBeta(
   const double  probability,    // valor da probabilidade de aparecimento de uma variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   const bool    tail,           // sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo será realizado para uma probabilidade de 1.0 - probability
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula - para a probabilidade probability - o inverso da função de distribuição beta com parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathQuantileBeta(
   const double  probability,    // valor da probabilidade de aparecimento de uma variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula - para a matriz dos valores - a probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição beta com os parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qbeta() no R.

double  MathQuantileBeta(
   const double&  probability[]// matriz com valores de probabilidade da variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   const bool    tail,           // sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo será realizado para uma probabilidade de 1.0 - probability
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability)
   double&       result[]        // matriz com valores de quantis
   );

Calcula - para a matriz dos valores - a probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição beta com os parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathQuantileBeta(
   const double& probability[],  // matriz com valores de probabilidade da variável aleatória
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   double&       result[]        // matriz com valores de quantis
   );

Parâmetros

probability

[in]  Valor da probabilidade da variável aleatória.

probability[]

[in]  Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.

a

[in]  Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1).

b

[in]  Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).

tail

[in]  Sinalizador de cálculo, se lower_tail=false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).

error_code

[out]  Variável para obter o código de erro.

result[]

[out]  Matriz com os valores dos quantis.