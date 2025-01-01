- MathProbabilityDensityBeta
Calcula - para a matriz dos valores - a probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição beta com os parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qbeta() no R.
Calcula - para a matriz dos valores - a probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição beta com os parâmetros a e b. Em caso de erro, retorna false.
bool MathQuantileBeta(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
a
[in] Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1).
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se lower_tail=false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.