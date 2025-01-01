문서화섹션
MathRandomBeta

a 및 b 매개변수를 사용하여 베타 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathRandomBeta(
   const double  a,             // 베타 분포의 첫 번째 매개변수(형상1)
   const double  b,             // 베타 분포의 두 번째 매개변수(형상2)
   int&          error_code     // 오류 코드를 저장할 변수
   );

a 및 b 매개변수를 사용하여 베타 분포의 법칙에 따라 분포하는 의사 난수 변수를 생성하기. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rbeta()의 아날로그.

bool  MathRandomBeta(
   const double  a,              // 베타 분포의 첫 번째 매개변수(형상1)
   const double  b,              // 베타 분포의 두 번째 매개변수(형상2)
   const int     data_count,     // 필요한 데이터 양
   double&       result[]        // 의사 난수 변수를 얻는 배열
   );

매개변수

a

[in]  베타 분포의 첫 번째 매개변수(형상1)

b

[in]  베타 분포의 두 번째 매개변수(형상2).

data_count

[in]  얻을 의사 난수 변수의 수.

error_code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out]  의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.