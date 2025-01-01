- MathProbabilityDensityBeta
MathProbabilityDensityBeta
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição beta com parâmetros a e b para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityBeta(
|
Calcula a função de densidade de probabilidade da distribuição beta com parâmetros a e b para a matriz de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dbeta() no R.
|
bool MathProbabilityDensityBeta(
|
bool MathProbabilityDensityBeta(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
a
[in] Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape 1).
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape 2).
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para o valor da função densidade de probabilidade.