MathRandomBeta

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de distribution beta avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomBeta(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution beta avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rbeta() dans R.

bool MathRandomBeta(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

a

[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape1)

b

[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).

data_count

[in] Le nombre de variables pseudo-aléatoires à obtenir.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.