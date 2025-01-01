DocumentationSections
MathRandomBeta

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de distribution beta avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomBeta(
   const double  a,             // le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
   const double  b,             // le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution beta avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rbeta() dans R.

bool  MathRandomBeta(
   const double  a,              // le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
   const double  b,              // le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2)
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

a

[in]  Le premier paramètre de la distribution beta (shape1)

b

[in]  Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).

data_count

[in]  Le nombre de variables pseudo-aléatoires à obtenir.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.