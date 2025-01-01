- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathRandomBeta
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de distribution beta avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomBeta(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution beta avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rbeta() dans R.
|
bool MathRandomBeta(
Paramètres
a
[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
b
[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).
data_count
[in] Le nombre de variables pseudo-aléatoires à obtenir.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.