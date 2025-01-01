- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathRandomBeta
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Betaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathRandomBeta(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Betaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rbeta() in R.
|
bool MathRandomBeta(
Parameter
a
[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
b
[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).
data_count
[in] Anzahl der benötigten Pseudozufallszahlen.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.