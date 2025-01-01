DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikBeta-VerteilungMathRandomBeta 

MathRandomBeta

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Betaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomBeta(
   const double  a,             // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,             // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Betaverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rbeta() in R.

bool  MathRandomBeta(
   const double  a,              // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

a

[in]  Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)

b

[in]  Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).

data_count

[in]  Anzahl der benötigten Pseudozufallszahlen.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.