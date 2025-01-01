DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheLa distribuzione betaMathRandomBeta 

MathRandomBeta

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge della distribuzione beta con parametri a e b. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomBeta(
   const double  a,             // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,             // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge della distribuzione beta con parametri a e b. In caso di errore restituisce false. Analogo di rbeta() in R.

bool  MathRandomBeta(
   const double  a,              // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,              // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array per ottenere le variabili pseudocasuali
   );

Parametri

a

[in] Il primo parametro di distribuzione beta (shape1)

b

[in] Il secondo parametro di distribuzione beta (shape2).

data_count

[in] Il numero di variabili pseudocasuali da ottenere.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.