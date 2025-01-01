- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathRandomBeta
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge della distribuzione beta con parametri a e b. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathRandomBeta(
Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge della distribuzione beta con parametri a e b. In caso di errore restituisce false. Analogo di rbeta() in R.
|
bool MathRandomBeta(
Parametri
a
[in] Il primo parametro di distribuzione beta (shape1)
b
[in] Il secondo parametro di distribuzione beta (shape2).
data_count
[in] Il numero di variabili pseudocasuali da ottenere.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.