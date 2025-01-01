MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計ベータ分布MathRandomBeta
- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathRandomBeta
パラメータa、bを使って、ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathRandomBeta(
パラメータa、bを使って、ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrbeta()の類似体です。
|
bool MathRandomBeta(
パラメータ
a
[in] ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）
b
[in] ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）
data_count
[in] 取得される擬似乱数の数
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列