MathRandomBeta 

MathRandomBeta

パラメータa、bを使って、ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathRandomBeta(
  const double  a,             // ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）
  const double  b,             // ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）
  int&          error_code    // エラーコードを格納する変数
  );

パラメータa、bを使って、ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrbeta()の類似体です。

bool  MathRandomBeta(
  const double  a,             // ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）
  const double  b,             // ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）
  const int     data_count,     // 必要なデータ量
  double&      result[]        // 擬似乱数変数を取得するための配列
  );

パラメータ

a

[in] ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）

b

[in] ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）

data_count

[in]  取得される擬似乱数の数

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

result[]

[out]  擬似乱数の値を取得するための配列