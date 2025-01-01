MathRandomBeta

パラメータa、bを使って、ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathRandomBeta(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

パラメータa、bを使って、ベータ分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrbeta()の類似体です。

bool MathRandomBeta(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

パラメータ

a

[in] ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）

b

[in] ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）

data_count

[in] 取得される擬似乱数の数

error_code

[out] エラーコードを格納する変数

result[]

[out] 擬似乱数の値を取得するための配列