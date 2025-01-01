- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathRandomBeta
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathRandomBeta(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rbeta() en R.
|
bool MathRandomBeta(
Parámetros
a
[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1)
b
[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).
data_count
[in] Número de valores pseudoaleatorios que es necesario obtener.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.