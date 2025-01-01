MathRandomBeta

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomBeta(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rbeta() en R.

bool MathRandomBeta(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

a

[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1)

b

[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).

data_count

[in] Número de valores pseudoaleatorios que es necesario obtener.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.