- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathRandomBeta(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог rbeta() в R.
bool MathRandomBeta(
Параметры
a
[in] Первый параметр бета-распределения (shape1)
b
[in] Второй параметр бета-распределения (shape2).
data_count
[in] Количество псевдослучайных значений, которые необходимо получить.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.