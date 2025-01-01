DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Matemática Estatística Distribuição beta MathMomentsBeta 

MathMomentsBeta

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição beta.

double  MathMomentsBeta(
   const double  a,              // primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1)
   const double  b,              // segundo parâmetro da distribuição beta (shape2)
   double&       mean,           // variável para o valor médio
   double&       variance,       // variável para a dispersão  
   double&       skewness,       // variável para a obliquidade
   double&       kurtosis,       // variável para a curtose
   int&          error_code      // variável para o código de erro
   );

Parâmetros

a

[in]   Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1).

b

[in]   Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).

mean

[out]  Variável para obter o valor médio.

variance

[out]  Variável para obter a dispersão.

skewness

[out]  Variável para obter a obliquidade.

kurtosis

[out]  Variável para obter a curtose.

error_code

[out]  Variável para obter o código de erro.

Valor de retorno

Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.