- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathMomentsBeta
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição beta.
|
double MathMomentsBeta(
Parâmetros
a
[in] Primeiro parâmetro da distribuição beta (shape1).
b
[in] Segundo parâmetro da distribuição beta (shape2).
mean
[out] Variável para obter o valor médio.
variance
[out] Variável para obter a dispersão.
skewness
[out] Variável para obter a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para obter a curtose.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.