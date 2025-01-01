- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathQuantileBeta
对于指定probability，函数通过a和b参数计算逆Beta分布函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathQuantileBeta(
|
double MathQuantileBeta(
|
double MathQuantileBeta(
|
bool MathQuantileBeta(
参数
概率
[in] 随机变量值概率。
probability[]
[in] 随机变量概率值数组。
a
[in] Beta分布的第一个参数(shape1)。
b
[in] Beta分布的第二个参数(shape2)。
tail
[in] 计算标识，如果lower_tail=false，则计算执行1.0-概率。
log_mode
[in] 计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算。
error_code
[out] 获得错误代码的变量。
result[]
[out] 四分位数值数组。