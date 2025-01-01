DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikBeta-VerteilungMathQuantileBeta 

MathQuantileBeta

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double  MathQuantileBeta(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  a,              // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double  MathQuantileBeta(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  a,              // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qbeta() in R.

double  MathQuantileBeta(
   const double&  probability[]// Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   const double  a,              // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathQuantileBeta(
   const double& probability[],  // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  a,              // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Parameter

probability

[in]  Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in]   Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

a

[in]   Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1).

b

[in]  Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).

tail

[in]  Flag, wenn lower_tail=false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in]  Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit der Werten der Quantile.