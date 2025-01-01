MathQuantileBeta

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qbeta() in R.

double MathQuantileBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

a

[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1).

b

[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).

tail

[in] Flag, wenn lower_tail=false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.