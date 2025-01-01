- MathProbabilityDensityBeta
Para la probabilidad probability el valor de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileBeta(
Para la probabilidad probability el valor de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.
Calcula para la matriz de valores de la probabilidad probability[] el valor de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de qbeta() en R.
|
double MathQuantileBeta(
bool MathQuantileBeta(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
a
[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1).
b
[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).
tail
[in] Bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de los cuantiles.