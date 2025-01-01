MathQuantileBeta

Para la probabilidad probability el valor de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Calcula para la matriz de valores de la probabilidad probability[] el valor de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de qbeta() en R.

double MathQuantileBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula para la matriz de valores de la probabilidad probability[] el valor de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

a

[in] Primer parámetro de la distribución beta (shape1).

b

[in] Segundo parámetro de la distribución beta (shape2).

tail

[in] Bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de los cuantiles.