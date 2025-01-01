- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathQuantileBeta
Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione beta inversa con parametri a e b. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathQuantileBeta(
Per la specificata probabilità[] array di valori di probabilità, la funzione calcola i valori della funzione di distribuzione beta inversa con i parametri a e b. In caso di errore restituisce false. Analogo di qbeta() in R.
|
double MathQuantileBeta(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
a
[in] Il primo parametro di distribuzione beta (shape1).
b
[in] Il secondo parametro di distribuzione beta (shape2).
tail
[in] Flag di calcolo, se lower_tail=false, quindi il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.