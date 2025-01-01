DocumentazioneSezioni
MathQuantileBeta 

MathQuantileBeta

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione beta inversa con parametri a e b. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileBeta(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  a,              // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,              // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathQuantileBeta(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  a,              // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,              // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per la specificata probabilità[] array di valori di probabilità, la funzione calcola i valori della funzione di distribuzione beta inversa con i parametri a e b. In caso di errore restituisce false. Analogo di qbeta() in R.

double  MathQuantileBeta(
   const double&  probability[]// array co i valori della prababilità di variabile random
   const double  a,              // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,              // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Per la specificata probabilità[] array di valori di probabilità, la funzione calcola i valori della funzione di distribuzione beta inversa con i parametri a e b. In caso di errore restituisce false.

bool  MathQuantileBeta(
   const double& probability[],  // array i valori della probabilità della variabile random
   const double  a,              // il primo parametro della distribuzione beta (forma1)
   const double  b,              // il secondo parametro della distribuzione beta (forma2)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità della variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

a

[in] Il primo parametro di distribuzione beta (shape1).

b

[in] Il secondo parametro di distribuzione beta (shape2).

tail

[in] Flag di calcolo, se lower_tail=false, quindi il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array con valori di quantili.