- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathQuantileBeta
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction inverse de distribution beta avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathQuantileBeta(
double MathQuantileBeta(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule les valeurs de la fonction de distribution beta inverse avec les paramètres a et b En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qbeta() dans R.
double MathQuantileBeta(
bool MathQuantileBeta(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
a
[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape1).
b
[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).
tail
[in] Flag de calcul, si lower_tail=false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.